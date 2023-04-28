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Путин запретил продавать вейпы детям

Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним, документ опубликован на портале правовой информации.

Документ вносит поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». В соответствии с новыми нормами лицам, не достигшим 18-летнего возраста, нельзя будет продавать любые вейпы, в том числе безникотиновые.

Кроме того, закон ограничивает продажу жидкостей для вейпов, в которых содержатся ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость, в том числе безникотиновых. Запрет также распространяется на вещества, созданные для повышения привлекательности этой продукции. Перечень конкретных веществ и добавок позже определит правительство.

Документ ужесточает правила продажи устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Теперь их можно будет купить только в специальных магазинах. Продажа этих устройств на выставках и ярмарках будет запрещена. Также устройства нельзя будет купить в автомате или дистанционным способом.

Организациям запретят размещать такие устройства на витринах. Исключением станут случаи, когда покупатель сам просит показать товар. Также на вейпы нельзя будет делать скидки, в том числе выпуская купоны.

Изменения, касающиеся запрета на обращение всех перечисленных видов продукции, вступят в силу 1 сентября 2023 года.

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Поправки вносятся и в закон «О рекламе». В ней будет запрещено показывать потребление никотинсодержащей продукции, в том числе с использованием специальных устройств. Также в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» внесли изменения, запрещающие демонстрировать детям в возрасте до 12 лет не только никотинсодержащую продукцию, но и устройства для ее потребления.

С идеей ограничить продажи вейпов изначально выступил Вячеслав Володин, призвав «спасать детей», поскольку в жидкостях для таких устройств содержатся тяжелые металлы. Авторами законопроекта об ограничениях стали сам Володин, вице-спикеры Думы Ирина Яровая и Петр Толстой и лидеры парламентских фракций. 11 апреля депутаты Госдумы одобрили законопроект сразу в трех чтениях, 26 апреля его принял Совет Федерации.

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