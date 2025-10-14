 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Алтае решили полностью запретить продавать алкоголь в выходные

На Алтае решили полностью запретить продавать алкоголь в выходные и праздники
Ограничения также могут коснуться и продажи электронных сигарет. Такие меры планируют ввести из-за высокого уровня смертности, связанного с алкоголем
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Республики Алтай планируют полностью запретить продавать спиртные напитки в выходные и праздничные дни, а также ввести запрет на продажу электронных сигарет и компонентов к ним. Об этом заявил глава региона Андрей Турчак.

Такие меры собираются ввести в связи с высоким уровнем смертности в республике. По словам Турчака, с 2024 года этот демографический показатель превышает рождаемость. Среди основных причин он назвал, в частности, ДТП из-за алкогольного опьянения, а также отравления, которые тоже связаны в первую очередь со спиртным.

Меры по ограничению продажи алкоголя и табака власти обсудили на межведомственном совете по укреплению общественного здоровья. Соответствующие предложения планируется вынести на ближайшем заседании правительства.

Так, власти хотят полностью запретить алкомаркеты и розничную продажу спиртных напитков в многоквартирных жилых домах, а также около детских садов и школ. Как уточнил Турчак, магазинам, которые в настоящее время торгуют алкоголем в этих местах, предложат перейти на продажу продуктов.

«Ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу — до 16 часов. Полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни», — написал глава региона в телеграм-канале.

Кроме этого, планируется ввести запрет на открытую выкладку алкоголя и табака на прилавках возле касс. Турчак назвал расположение «взрослой» продукции рядом со сладостями недопустимым.

Для борьбы с высоким уровнем смертности также рассчитывают закрыть все «наливайки» в жилом секторе, из-за частых ЧП из-за потасовок и драк. К продаже будут запрещены также курительные смеси, вейпы и компоненты к ним.

«Эту меру в ближайшее время рассмотрит Госдума, после чего мы примем аналогичное решение у нас в Республике», — уточнил Турчак. Глава региона поручил Минэкономразвития за неделю подготовить проект постановления.

Помимо этого, власти собираются усилить рейды и контрольные закупки с участием МВД, Роспотребнадзора, депутатов и общественности.

Вологодский губернатор анонсировал ужесточение правил продажи алкоголя
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Регионы могут сами устанавливать правила продажи спиртного. Так, запрет на продажу алкоголя планируют ввести и в Волгоградской области. Там с 1 марта 2026 года спиртное нельзя будет продавать в помещениях с площадью торгового зала менее 200 кв. м. Алкоголь также нельзя будет размещать в прикассовых зонах, его запретят продавать в торговых точках, равно как и на объектах общепита на цокольных этажах. Кроме этого, весной 2025 года в регионе вступили в силу новые правила продажи алкоголя: его можно приобрести в будни с 12:00 до 14:00.

Бизнесменам, которые потеряют прибыль, глава региона Георгий Филимонов предложил также открывать продовольственные магазины шаговой доступности. А власти для этого готовы выдать льготные займы.

Ограничительные меры на продажу алкоголя в Московской области вступили в силу с 1 сентября. Так, в регионе теперь запрещена продажа спиртного в магазинах во дворах многоквартирных домов. А получить лицензию на продажу алкоголя смогут магазины, вход которых находится со стороны улицы, не дальше 30 м от края дороги. С сентября также вступили в силу новые нормы для ресторанов и кафе, расположенных в многоквартирных домах: алкоголь запрещено продавать с 23:00 и до 8:00.

Полина Харчевникова
Алтай алкоголь продажа Выходные праздники
