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В Думу внесли проект о запрете продажи вейпов в торговых павильонах

Авторы инициативы предложили запретить торговлю вейпами и кальянами в отдельных павильонах, которые располагаются в местах с высокой проходимостью и способствуют распространению курения среди населения
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Государственную думу внесли законопроект о запрете продажи никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в нестационарных торговых павильонах, следует из законодательной базы нижней палаты парламента.

Инициатор проекта — Государственный Совет Удмуртии.

«Обращаем внимание на доступность приобретения вейпов в павильонах, которые представляют собой торговые объекты, имеющие торговый зал и рассчитанные на одно или несколько торговых мест. Эти павильоны, как правило, располагаются в местах с высокой проходимостью, в том числе на остановках общественного транспорта, что способствует увеличению интереса потребителей к продукции, представляемой в них», — говорится в пояснительной записке к документу.

Продажа продукции с никотином в подобных павильонах, отмечают авторы, «способствует увеличению распространения курения среди населения». Разрешить продажу в них предлагается только в случаях, если стационарных торговых точек в населенных пунктах нет.

В записке указано, что в России есть тенденция к снижению курения обычных сигарет, но число тех, кто пользуется вейпами, растет, и что около 4 млн жителей пользуются электронными сигаретами, среди них 90% — подростки.

Володин направил депутатам проект полного запрета на продажу вейпов
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете на продажу вейпов и жидкостей для них. Документ подготовили депутаты от фракции КПРФ.

Правительство отрицательно оценило эту инициативу, отметив, что введение полного запрета на продажу вейпов может привести к увеличению их нелегального оборота.

Незадолго до этого в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за продажу несовершеннолетним «табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства», в том числе с увеличением штрафов за это — до 2 млн руб. Продажа вейпов лицам до 18 лет запрещена с 2023 года.

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