Путин подписал закон о штрафах до ₽2 млн за продажу детям табака и вейпов
Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы до 2 млн руб. за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.
Согласно закону ужесточили административную ответственность по ст. 14.53 Кодекса об административных правонарушениях за продажу детям табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее употребления.
Так, увеличили штрафы за это правонарушение:
- для физических лиц — с максимальных 60 тыс. до 300 тыс. руб.;
- для должностных лиц — с 300 тыс. до 700 тыс. руб.;
- для юридических лиц — с 600 тыс. до 2 млн руб.
Электронные устройства для употребления никотиносодержащей продукции запретили продавать детям еще в апреле 2023 года. Тогда соответствующий закон подписал президент. Запрет касается и безникотиновых вейпов.
Законопроект об ужесточении ответственности за это правонарушение в ноябре 2024 года внесла в Госдуму группа депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. 21 января 2025 года его приняла Госдума, а 29 января — одобрил Совет Федерации.
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