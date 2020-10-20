Какие карантинные меры вернули в российские регионы. Главное

Переход на удаленную работу

Часть регионов рекомендовали или потребовали перевести часть сотрудников на удаленную работу. В приоритете — сотрудники старшего возраста и имеющие хронические заболевания. Исключение составляют работники, чье присутствие на рабочем месте критически важно. Такие меры ввели:

Ограничение на проведение массовых мероприятий

Во многих регионах ограничили проведение массовых мероприятий. Есть требования и к мероприятиям, которые организуют сами граждане (например, семейные торжества). Чаще всего запрет или ограничение на число участников все же касается общественных пространств и событий.

Московская область,

Санкт-Петербург (запрет на мероприятия для детей в помещении),

Краснодарский край,

Тульская область,

Ростовская область,

Рязанская область,

Башкирия,

Курская область (власти анонсировали запрет на массовые мероприятия в учреждениях культуры, он начнет действовать в ближайшие дни),

Красноярский край,

Мордовия,

Челябинская область,

Оренбургская область (запрет на проведение семейных мероприятий по месту жительства с присутствием больше десяти человек),

Марий Эл,

Воронежская область,

Липецкая область,

Ульяновская область,

Коми,

Пермский край,

Калининградская область,

Архангельская область,

Забайкальский край,

Еврейская автономная область,

Севастополь.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ограничения работы общепита и развлекательных заведений

После жестких ограничений первой волны многие регионы ищут «гибридные» способы ограничений для общепита и сферы услуг, которые бы позволили не закрывать заведения.

Москва (введена практика регистрации при посещении заведений, работающих в ночное время),

Московская область (запрет на работу развлекательных учреждений в ночное время),

Санкт-Петербург (закрыты частные зоопарки, ночные клубы, детские развлекательные центры).

Мурманская область (ограничение часов работы заведений общепита — до 23:00),

Тульская область (развлекательные заведения и общепит не должны работать в ночное время),

Ростовская область (запрет на работу общепита после 22:00),

Рязанская область,

Владимирская область,

Чувашия (приостановлено банкетное обслуживание),

Красноярский край (закрыты ночные клубы и дискотеки),

Мордовия (запрет на работу общепита в ночное время),

Оренбургская область (запрет на обслуживание в ночное время),

Воронежская область (временно приостановлена деятельность развлекательных центров, ночных клубов и фуд-кортов),

ХМАО (ограничение на работу развлекательных и досуговых заведений, детских игровых комнат),

Пермский край,

Калининградская область,

Архангельская область,

Забайкальский край,

Камчатский край,

Костромская область (приостановлена деятельность ночных клубов и дискотек),

Магаданская область,

Чукотка.

Другие ограничения

Некоторые регионы объявили досрочные каникулы для школьников. Так поступили, к примеру, власти Нижегородской, Вологодской, Курганской и Сахалинской областей, а также Башкирии и Удмуртии. В Москве после каникул в школы решили вернуть только младшеклассников.

В Забайкальском крае все школы переводятся на дистанционную форму обучения.

В Ростовской и Тюменской областях временно приостановили оказание плановой медпомощи.

На въезде в Орловскую область снова заработали учетно-заградительные посты.

В Якутии для вахтовиков ввели обязательную обсервацию и тестирование на наличие вируса.