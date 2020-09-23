Экс-глава АП сообщал Путину об офшорах Абызова после жалобы Альфа-банка

В 2015 году Генпрокуратура и правительство проверяли активы Михаила Абызова и пришли к выводу, что он не нарушал антикоррупционное законодательство. Теперь Генпрокуратура утверждает, что он с 2012 года скрывал зарубежные офшоры

Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В четверг, 24 сентября, Гагаринский суд Москвы начнет рассматривать иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова на сумму более 32,5 млрд руб. В иске, подписанном заместителем генпрокурора Виктора Гриня, в том числе говорится, что Абызов с 2012 года скрывал от проверяющих органов владение пятью кипрскими офшорами, через которые он, будучи членом правительства, незаконно управлял Сибирской энергетической компанией (СИБЭКО) и в конце концов продал ее, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников.

Абызов, который до прихода в правительство в мае 2012 года был одним из богатейших бизнесменов России, подробно раскрывал государству свое владение офшорными компаниями, заявил РБК его адвокат Юлий Тай. В 2015 году Генпрокуратура и правительство проверяли Абызова на наличие скрытого имущества после жалобы Альфа-банка Владимиру Путину. По итогам этой проверки замгенпрокурора Александр Буксман заключил, что министр не нарушал закона. Занимавший в то время пост руководителя администрации президента Сергей Иванов доложил о проверке и ее результатах главе государства и «вопрос был закрыт», следует из документов.

Дело Михаила Абызова В 2018 году Михаил Абызов покинул правительство, а в 2019 году был арестован. Ему инкриминируется создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупное мошенничество (ст. 159 УК), незаконное участие в предпринимательстве (ст. 289 УК) и отмывание преступных доходов (ст. 174.1 УК), наряду с ним за решеткой находятся несколько топ-менеджеров из его бизнес-структур. Обвинения по двум последним статьям связаны с СИБЭКО, которая, по версии Следственного комитета, была передана в доверительное управление лишь номинально. В 2018 году, пока Абызов был госслужащим, компания была продана, и это решение вопреки закону принимал лично он, считает СКР. «Новая газета» и OCCRP нашли у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, были учреждены в период работы Абызова в правительстве.

Почему Генпрокуратура требует изъять имущество Абызова

Став в январе 2012 года советником президента, а затем министром, Абызов должен был прекратить заниматься предпринимательской деятельностью и стал обязан ежегодно декларировать свои доходы и имущество. Но все это время он, как утверждается в иске Генпрокуратуры, скрывал от администрации президента и «органов, контролирующих исполнение антикоррупционного законодательства», свое участие в капитале нескольких компаний.

Генпрокуратура называет пять кипрских компаний, учрежденных в 2007–2009 годах, между которыми была распределена доля Абызова (95,52%) в СИБЭКО. Это Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited и Alinor Investments Limited. Все компании являются соответчиками по иску. Генпрокуратура считает, что Абызов «запрещенными способами» управлял ими через доверенных лиц и «теневые офисы» на Кипре и в России, скрывал их от контроля и «обогащал себя за счет их эксплуатации в период нахождения у власти».

В своих ежегодных справках о доходах Абызов указывал, что является акционером лишь двух российских компаний — «РУ-Ком» и «Промышленные технологии» и что его доли в них отданы в доверительное управление. О зарубежных компаниях в декларациях данных не было. Умолчав о них, Абызов допустил «сращивание бизнеса и публичной власти», «пренебрег наиболее важными мерами противодействия коррупции», нарушение которых «порождает сомнения в нравственных качествах представителей государственных органов и, соответственно, в законности и бескорыстности их действий», говорится в иске Генпрокуратуры.

В апреле 2017 года Абызов, по версии ведомства, самостоятельно принял решение продать свою долю в СИБЭКО, «приискал покупателей», которыми стали структуры Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко, и, «используя свой статус и авторитет министра», «лично и через доверенных лиц» провел соответствующие переговоры. Средства от продажи акций — 32,52 млрд руб. — поступили на счета пяти кипрских фирм, открытые в Совкомбанке. Часть этих денег в дальнейшем были вложены в немецкие гособлигации, что в Генпрокуратуре считают попыткой «скрыть их коррупционное происхождение».

Сделки «носили антисоциальный характер», были «противны основам правопорядка и нравственности», а их целью было «прикрытие коррупции» и «введение в заблуждение государства и общества», говорится в иске за подписью Гриня.

На чем будет настаивать сторона Абызова

Абызов многократно и разными способами раскрывал государству факт своего владения зарубежными компаниями, в том числе фигурирующими в иске Генпрокуратуры, сказал РБК его адвокат Юлий Тай. Сведения о них содержатся в спецдекларации, которую Абызов подал в Федеральную налоговую службу (ФНС) в рамках «амнистии капиталов», объявленной в 2015 году (РБК ознакомился с копией документа). Кроме того, экс-министр по меньшей мере дважды, в 2015 и 2017 годах, уведомлял ФНС о своих контролируемых иностранных компаниях (КИК). В этих документах, как убедился РБК, изучив копии, тоже есть сведения о пяти кипрских офшорах.

РБК направил запрос в ФНС.

В декларациях о доходах, которые Абызов ежегодно подавал в департамент кадров правительства, кипрские компании отсутствовали по той причине, что не принадлежали Абызову напрямую, а по цепочке контролировались его компанией «РУ-Ком», объясняет Тай: «Чиновник должен сообщить, что ему принадлежат, например, акции «Роснефти» или «Газпрома». Но он не должен и не может указать сотни дочерних, внучатых, правнучатых компаний, принадлежащих «Роснефти» и «Газпрому», в том числе потому, что он их зачастую просто не знает и не может знать».

То, что СИБЭКО опосредованно принадлежала Абызову через «РУ-Ком» и еще несколько звеньев, никогда не было секретом ни для прессы, ни тем более для госорганов, утверждает адвокат.

Законы о госслужбе и противодействии коррупции действительно не обязывают чиновника отчитываться о дочерних компаниях, которые контролирует непосредственно принадлежащее ему юрлицо, согласился в беседе с РБК заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов. Он считает это пробелом в законодательстве и проявлением «формального подхода», который не помогает избежать ситуаций конфликта интересов; по мнению эксперта, в идеале задачей декларирования должно быть раскрытие юрлиц, которые должностное лицо контролирует де-факто, а не де-юре.

Представители Абызова отрицают, что он, будучи министром, инициировал продажу СИБЭКО. Решение принимал менеджмент переданной в траст компании «РУ-Ком», говорит Тай: «В переговорах о сделке Абызов не участвовал ни на стадии договоренности, ни на стадии реализации сделки, хотя знал от доверительного управляющего о том, что она планируется». Все расчетные операции проводились в рублях и в российском банке «и это еще раз опровергает утверждения Генпрокуратуры о сокрытии и вуалировании», добавляет адвокат. Представитель Андрея Мельниченко, получив запрос РБК, отказался от комментариев. Фактически случай Абызова не подпадает под законодательство, на основании которого прокуратура может отсудить у чиновника имущество сомнительного происхождения, поэтому в своем иске ведомство допускает «перефразирование, натяжки и домысливание» его положений, убежден адвокат Тай. По его мнению, Генпрокуратура применяет к Абызову «неподходящий правовой инструмент»: все свои активы он приобрел до госслужбы, а в период его работы в правительстве размер его состояния только уменьшался. Как правительство и прокуратура проверяли офшоры Абызова При этом российские власти проверяли Абызова в период его работы в правительстве на наличие скрытых зарубежных активов. В 2015 году Альфа-банк, у которого были претензии к Абызову из-за невозвращенного его инжиниринговой группой Е4 кредита, направил письмо на имя президента Владимира Путина, в котором предложил проверить министра на наличие скрытого имущества, следует из материалов, с которыми ознакомился РБК (их подлинность подтвердил источник, близкий к Абызову). Банк указывал на рост доходов Абызова, который должен был прекратить управление собственным бизнесом, и причислял к его собственности три зарубежные компании — Cushendal Ventures Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, кипрскую Eforg Asset Management (она была головной компанией Е4) и итальянскую Villa Il Tesoro Societa Agricola Spl, на которую была зарегистрирована вилла Абызова. Кроме того, на тот момент жена Абызова Екатерина Сиротенко имела вид на жительство в США, а трое детей — американское гражданство, говорилось в письме. В Альфа-банке полагали, что Абызов вопреки ограничениям, установленным для госслужащих, имеет зарубежные счета и является владельцем активов, переданных в траст кипрской компании Abacus, нарушая запрет на использование иностранных финансовых инструментов. За обращением последовала проверка со стороны Генпрокуратуры, департамента госслужбы и кадров правительства и администрации президента, в рамках которой Абызов давал письменные объяснения. В них министр в том числе пояснял, что перечисленные Альфа-банком зарубежные компании контролируются не им, а компанией «РУ-Ком» через несколько звеньев и задекларировать их он не мог. Все зарубежные счета и трасты Абызова, согласно его утверждениям, были закрыты при поступлении на госслужбу, а о связях своей семьи с США (в том числе о том, что родители Екатерины Сиротенко — ученые, которые работали по контракту в лаборатории на территории штата Иллинойс в рамках совместного с Россией ядерного эксперимента), Абызов в 2012 году лично уведомил заместителя директора ФСБ Юрия Яковлева. В июле 2015 года заместитель генпрокурора Александр Буксман написал Абызову, что не видит оснований для мер прокурорского реагирования. Генпрокуратура сочла, что его доходы выросли в результате совершенных до госслужбы легальных сделок, что он не нарушал налоговое законодательство и нормы о конфликте интересов, а также не имел отношения к получению Е4 кредитов Альфа-банка. Проверка окончательно завершилась в ноябре того же года. Тогда директор департамента кадров правительства Андрей Сороко «во исполнение решений, принятых на совещании у руководителя администрации президента» Сергея Иванова, направил руководителю аппарата правительства Сергею Приходько письменные объяснения Абызова. На послании стоит рукописная резолюция с подписью Сороко: «По информации, предоставленной С.Э. Приходько — С.Б. Иванов сказал, что вопрос доложен президенту России — вопрос закрыт». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пресс-служба правительства и пресс-служба Альфа-банка в ответ на запросы РБК отказались от комментариев. РБК также направил запрос в Генпрокуратуру.