Адвокат Абызова ответил прокуратуре о 70 эстонских компаниях

Экс-министр Михаил Абызов никогда не был бенефициаром 70 юрлиц в Эстонии, заявил его адвокат. О них ранее упомянул в суде представитель Генпрокуратуры, которая добивается изъятия у Абызова 32,5 млрд руб.

Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов никогда не был бенефициаром 70 эстонских компаний, заявил РБК его адвокат Юлий Тай. Таким образом он ответил на оглашенные в суде сведения представителя Генпрокуратуры, которая добивается обращения в доход государства денежных средств Абызова на сумму 32,52 млрд руб.

Юрист утверждает, что высказывание представителя Генпрокуратуры в суде было ошибочным. «Никаких 70 эстонских компаний нет. Смысл в том, что есть 70 офшоров, к которым Михаил Анатольевич в разных объемах имел отношение и которые он раскрывал в своих декларациях. В Эстонии был филиал Swedbank, где некоторые из этих компаний открывали счета. У них есть счета не только в Эстонии, но и в других юрисдикциях», — заявил Тай.

По его словам, наличие счетов в Эстонии «могло быть связано с какой-то хозяйственной деятельностью этих компаний, к которой Абызов не мог иметь никакого отношения», поскольку в тот период он, будучи министром, не управлял своим бизнесом, а во многих из этих компаний «не был конечным бенефициаром и его участие в них было крайне незначительным». В целом высказывание прокурора не связано с предметом спора и претензиями ведомства к Абызову, которые рассматриваются в Гагаринском суде, считает Тай.

Об эстонском бизнесе Абызова заявил 24 сентября замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Сергей Бочкарев, который представляет интересы ведомства в деле Абызова. «В рамках проверки мы запрашивали компетентные органы Эстонии об имуществе Абызова в этой стране и получили ответ, что в 2015 году он владел не менее чем 70 компаниями в этой стране. В этот период он был федеральным министром и не имел права владеть собственностью за рубежом», — сказал Бочкарев (цитата по ТАСС).