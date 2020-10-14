Суд арестовал новые счета по делу Абызова

Михаил Абызов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Следствие обнаружило у бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова новые банковские счета, и суд наложил на них обеспечительный арест, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, найти эти счета удалось благодаря сотрудничеству следствия, оперативных служб и оперативным ответам из зарубежных и российских банков.

«Сумма арестованного столичным судом имущества — многомиллионные активы, которые были получены в ходе преступных действий Абызова и его сообщников», — сказал источник агентства.

В Басманном суде Москвы агентству сообщили, что суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте счетов, открытых в «Совкомбанке» компаниями «Беста Холдингс Лимитед», «Алинор Инвестментс Лимитед», «Куллен Холдингс Лимитед», «Лисенто Инвестментс Лтд», «Вантросо Трейдинг Лтд». В суде сумму арестованных активов не уточнили. Мосгорсуд признал законным постановление районного суда.