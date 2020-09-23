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Суммы и тюрьмы: как богатейшие россияне оказываются под следствием

C 1999 года были возбуждены уголовные дела в отношении 34 бизнесменов из списка российского Forbes. Шестеро оказались под следствием в 2019 году — рекордному по числу арестов среди богатейших людей России за 15 лет, подсчитал РБК

За прошедшие 20 лет уголовные дела против крупных коммерсантов из исторических событий, определяющих правила игры для власти и бизнеса, стали рутинным инструментом в конфликтах элит. А аресты олигархов почти перестали быть предметами общественного интереса, указывают эксперты.

Когда в отношении бизнесменов из списка Forbes возбуждали больше всего уголовных дел
Данные в списках могут дублироваться, так как на одного и того же бизнесмена могли в разное время быть заведены уголовные дела по разным статьям.
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i
Борис Березовский
1999
Владимир Гусинский
2000
Владимир Гусинский
2001
Борис Березовский
Юрий Шефлер
2002
Борис Березовский
Михаил Брудно
Владимир Дубов
Платон Лебедев
Михаил Ходорковский
Василий Шахновский
2003
Борис Березовский
Алексей Голубович
Леонид Невзлин
2004
2005
Борис Березовский
Платон Лебедев
Михаил Ходорковский
2006
Андрей Вавилов
Михаил Гуцериев
Юрий Шефлер
2007
Борис Березовский
2008
Борис Березовский
Николай Максимов
2009
Андрей Бородин
2010
2011
Борис Березовский
Александр Лебедев
Владимир Махлай
Сергей Махлай
2012
Леонид Невзлин
2013
Владимир Евтушенков
Андрей Комаров
Глеб Фетисов
2014
Леонид Невзлин
Алексей Семин
Михаил Ходорковский
2015
Константин Григоришин
Дмитрий Каменщик
Леонид Лебедев
Александр Щукин
2016
Дмитрий Костыгин
2017
Зиявудин Магомедов
2018
Михаил Абызов
Алексей Ананьев
Дмитрий Ананьев
Елена Батурина
Сергей Петров
Алексей Хотин
2019

Как мы считали

РБК проанализировал рейтинги Forbes с 2004 года и выбрал тех его членов, о которых известно, что у них были или продолжаются проблемы с российским законом. Речь идет о бизнесменах, которые входили в список Forbes на момент возбуждения против них уголовного дела — этому критерию не удовлетворяют многие крупные коммерсанты, которые были фигурантами громких расследований, например владелец Межпромбанка Сергей Пугачев и экс-генеральный директор «Башнефти» Урал Рахимов: к датам возбуждения уголовных дел они уже выбыли из рейтинга. Также в исследование включены фигуранты первого списка Forbes, уголовные дела в отношении которых были заведены раньше, чем начал составляться рейтинг, и разбирательство по которым продолжилось к 2004 году.

По каким статьям возбуждали дела в отношении бизнесменов из списка Forbes
Мошенничество
159 статья УК
Михаил Абызов
Борис Березовский
Андрей Вавилов
Алексей Голубович
Владимир Гусинский
Владимир Дубов
Леонид Лебедев
Платон Лебедев
Зиявудин Магомедов
Николай Максимов
Владимир Махлай
Сергей Махлай
Михаил Ходорковский
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества
174–174.1 статья УК
Михаил Абызов
Алексей Ананьев
Дмитрий Ананьев
Борис Березовский
Михаил Брудно
Владимир Гусинский
Михаил Гуцериев
Владимир Евтушенков
Платон Лебедев
Николай Максимов
Леонид Невзлин
Михаил Ходорковский
Юрий Шефлер
Присвоение или растрата чужого имущества
160 статья УК
Алексей Ананьев
Дмитрий Ананьев
Андрей Бородин
Михаил Брудно
Платон Лебедев
Зиявудин Магомедов
Леонид Невзлин
Глеб Фетисов
Михаил Ходорковский
Алексей Хотин
Создание организованного преступного сообщества
210 статья УК
Михаил Абызов
Борис Березовский
Зиявудин Магомедов
Юрий Шефлер
Причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана
165 статья УК
Владимир Дубов
Дмитрий Костыгин
Платон Лебедев
Михаил Ходорковский
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Наиболее часто бизнесменам и топ-менеджерам вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По этому составу квалифицируют широкий спектр деяний: в случае фигурантов списка Forbes это хищения на господрядах, федеральных программах и бюджетных кредитах (братья Магомедовы, Владимир Дубов, Андрей Вавилов), невыполнение условий сделок, незаконный выкуп госсобственности (Борис Березовский) или сложные внутригрупповые сделки с предполагаемым ущербом для миноритариев (Михаил Абызов). Обвинения в мошенничестве были в разные годы предъявлены 13 бизнесменам из рейтинга Forbes. В дополнение к основному обвинению часто вменяют отмывание денег, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК).

Video

В нескольких случаях члены списка Forbes становились обвиняемыми в насильственных преступлениях: Михаилу Ходорковскому и Леониду Невзлину вменяли заказные убийства, Александру Лебедеву — побои, Юрию Шефлеру — применение силы в отношении представителя власти. Борис Березовский был фигурантом дела по редкой статье о насильственном захвате власти.

Как менялось количество приговоров по статье «Мошенничество в особо крупном размере»
i
из них участников списка Forbes
Нажмите, чтобы увидеть, кто из фигурантов списка Forbes привлекался по этой статье
i
141
2
Борис Березовский
Алексей Голубович
2004
2005
3
Борис Березовский
Платон Лебедев
Михаил Ходорковский
2006
1
Андрей Вавилов
2007
1797
1
Борис Березовский
2008
2
Борис Березовский
Николай Максимов
2009
2010
2862
2011
2
Владимир Махлай
Сергей Махлай
2012
2013
3262
2014
2015
1
Леонид Лебедев
2016
2017
4184
1
Зиявудин Магомедов
2018
4234
1
Михаил Абызов
2019

В последние годы стилистика работы силовиков в отношении крупных предпринимателей начала меняться. В 2018–2019 годах они стали чаще вменять бизнесменам и руководителям бизнес-структур особо тяжкий состав о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК). Такие обвинения предъявили, в частности, братьям Магомедовым и Михаилу Абызову.

Чем для бизнесменов из списка Forbes заканчивались уголовные дела
Некоторые бизнесмены из категории «Бегство из страны» были приговорены судом заочно, но успели покинуть Россию, избежав реального наказания. В эту категорию вошли также те, кто находится за границей, но их уголовное преследование не прекращено
Бегство из страны
Алексей Ананьев
Дмитрий Ананьев
Борис Березовский
Андрей Бородин
Михаил Брудно
Константин Григоришин
Владимир Гусинский
Владимир Дубов
Леонид Лебедев
Владимир Махлай
Сергей Махлай
Леонид Невзлин
Сергей Петров
Прекращение преследования
Елена Батурина
Алексей Голубович
Андрей Вавилов
Михаил Гуцериев
Владимир Евтушенков
Сергей Зивенко
Дмитрий Каменщик
Андрей Комаров
Алексей Семин
Василий Шахновский
Экономическая амнистия
Юрий Шефлер
Общественные работы
Александр Лебедев
Реальный приговор
Платон Лебедев
Михаил Ходорковский
Дело не завершено, расследование в активной фазе
Михаил Абызов
Зиявудин Магомедов
Алексей Хотин
Александр Щукин
Дело формально не прекращено, фигурант на свободе
Дмитрий Костыгин
Николай Максимов
Глеб Фетисов

С 2005 года и по сей день единственными олигархами, получившими по приговору суда реальные сроки, остаются Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Большинство же крупных бизнесменов, которые стали фигурантами уголовных дел, 13 из 34, успели покинуть страну, подсчитал РБК. В отношении примерно трети из них дела были по тем или иным основаниям прекращены. Пока не окончены дела в отношении семи бизнесменов, в разное время входивших в сотню Forbes. Среди них есть и такие, кто находится под стражей с перспективой реального срока, как братья Магомедовы и Михаил Абызов, и такие, преследование которых формально не прекращено, но фактически уже не ведется (Глеб Фетисов и Дмитрий Костыгин).

Как уголовное дело влияет на актив и бизнесмена

В последние годы уголовное преследование, как правило, означает для бизнесмена потерю активов, констатирует в беседе с РБК общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи. В качестве переломного в этом смысле события он называет дело владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова: «Крупная компания, вовлеченная во множество различных проектов, связанных с государством. Казалось бы, незыблемый человек, чьи позиции были очень сильны на тот момент, попадает под уголовное преследование. И он принимает решение просто отдать бизнес. Это ему обходится тяжело, но не убивает его. Остальные предприниматели обратили внимание на этот шаг», — пояснил Хуруджи.

Как рынок реагировал на проблемы бизнесменов с законом
Что происходило с акциями публичных компаний, принадлежащих бизнесменам из списка Forbes, когда к ним приходили с обысками, арестовывали или снимали обвинения. На всех графиках приводится стоимость одной акции компании. Стоимость акций компаний, принадлежавших Зиявудину Магомедову, показана на логарифмической шкале. Отметка «Продана» означает, что компания сменила владельца
Владимир Евтушенков
Михаил Гуцериев
Зиявудин Магомедов
Андрей Комаров

В итоге бизнесмены, стараясь не допустить подобных ситуаций, стали понимать любые намеки или просьбы помочь государству — поддержать какой-то проект, принять социальную нагрузку. «Мы видим, как строятся мосты, поддерживается спорт, как готовилась Олимпиада. Например, сейчас все стараются друг друга переплюнуть в оказании помощи, связанной с пандемией коронавируса. Сегодня мы слышим, что средства выделил Владимир Потанин, завтра — что Алишер Усманов», — напоминает правозащитник.

«С точки зрения фундаментальных характеристик «Башнефть» привлекательна для инвестирования», — написал в своем отчете в 2014 году банк UBS. Но это не помешало буквально за несколько часов котировкам нефтяной компании, а также другим активам АФК «Система» рухнуть за несколько часов после сообщения о предъявлении обвинений Евтушенкову.

Даже на слухи о возможном уголовном деле и преследовании структур Михаила Гуцериева из-за подозрений в контрабанде нефти в декабре 2019-го и при наличии официального опровержения инвесторы реагировали нервно — котировки этих активов шли вниз.

Что изменилось

Уголовные дела против крупных бизнесменов уже не являются для страны столь значимыми событиями, как во времена ареста Ходорковского или преследования Березовского, констатировал в беседе с РБК политолог Алексей Макаркин: «Ходорковский был человеком известным, одним из олигархов, как тогда говорили. Сейчас это люди в основном малоизвестные для широкой аудитории. Ими интересуются эксперты, журналисты, предприниматели, но не более того».

В начале 2000-х это была политика, решалось, каковы будут правила игры: может ли бизнес влиять на политические процессы, может ли поддерживать структуры гражданского общества, которые критикуют власть, продолжает политолог. По итогам дела ЮКОСа сложилось понимание, что любое вмешательство бизнеса в политику должно быть санкционировано властью. «Ходорковский был общественно значимой фигурой, он выступал с заявлениями, которые были адресованы обществу. Ни Абызов, ни Магомедовы этим уже не занимались», — считает политолог.

Большая политика из дел, связанных с людьми из сотни Forbes, уже пропала, уверен эксперт, а если она и есть, то сводится теперь к некой аппаратной внутриэлитной борьбе.

Фигуранты списка Forbes и их проблемы с законом
Узнайте больше о бизнесменах из исследования РБК (расположены в алфавитном порядке)
i
Состояние на момент начала уголовного преследования, $ млрд.
i
Состояние на момент завершения уголовного дела или выхода из тюрьмы / последнее известное состояние, $ млрд
1
Михаил Абызов
0,6
0,65
i
2
Алексей Ананьев
0,7
i
3
Дмитрий Ананьев
0,6
i
4
Елена Батурина
1,2
1,3
i
5
Борис Березовский
0,62
0,7
i
6
Андрей Бородин
0,9
0,8
i
7
Михаил Брудно
1,8
0,5
i
8
Андрей Вавилов
0,47
i
9
Алексей Голубович
0,3
i
10
Константин Григоришин
0,95
i
Открыть еще 10 из 34
Источники: РБК, Forbes, Следственный комитет РФ, Судебный департамент

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Дада Линделл, Маргарита Алехина, Ирина Парфентьева, Анастасия Зайцева, Дамир Янаев, Евгений Тарасенко
Уголовное дело список Forbes
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