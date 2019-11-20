СМИ сообщили о переводе более $800 млн через офшоры Абызова

Когда Абызов был министром, у него появилось 42 офшора, которые проводили сделки в России, говорится в совместном расследовании нескольких изданий. Представители экс-министра настаивают, что он соблюдал требования законодательства

Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть, на счета которой с 2011 по 2016 год поступило более $860 млн, говорится в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала STV и эстонской газеты Postimees.

Авторы расследования ссылаются на внутренний отчет эстонского отделения шведского банка Swedbank, который глава Hermitage Capital Ульям Браудер обвинял в отмывании средств, связанных с «делом Магнитского». Банк начал внутреннюю проверку, по итогам которой подготовил документ, в котором журналисты обнаружили 70 связанных с Абызовым компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Виргинских Островов.

Как пишет «Новая газета», 38 компаний из 70 владели или продолжают владеть российскими активами в электроэнергетике, машиностроении, добыче угля и агропромышленности. При этом 42 офшора было открыто уже после назначения Абызова министром в 2012 году, то есть когда он уже не имел права заниматься предпринимательской деятельностью. В материале издания говорится, что офшоры Абызова участвовали в «сложных сделках в России с 2012 по 2018 год».

Газета отмечает, что до 2017 года он должен был указывать свои доли в компаниях, однако выяснить, делал ли он это, можно, только ознакомившись с полной версией документа, а не той, что есть в общем доступе.