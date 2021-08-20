Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 74,36 (+0,21) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 86,86 (+0,25) Инвестиции, 13:10
Сычев словами «он потянет» оценил возможное возвращение Жиркова в ЦСКА Спорт, 21:06 Миранчук попал в заявку «Аталанты» на первый матч чемпионата Италии Спорт, 21:05 Одно из крупнейших месторождений золота в Якутии выставят на аукцион Бизнес, 21:01 США ввели второй раунд «химических» санкций из-за отравления Навального Политика, 20:38 В ОАК сообщили о приостановке полетов схожего с упавшим Ил-112В самолета Общество, 20:36 Санкции США против Nord Stream 2 стали частью «чрезвычайного положения» Политика, 20:03 Российский велогонщик занял третье место на седьмом этапе «Вуэльты» Спорт, 20:02 Российский игрок перешел в четвертый клуб НХЛ за карьеру Спорт, 19:57 Оппозиционный фонд сообщил о сроке детскому тренеру за протесты в Минске Спорт, 19:55 В Гоа погибли две россиянки Общество, 19:41 В ОКР раскрыли подробности нового запроса России по судейству гимнасток Спорт, 19:25 США вслед за Англией ввели санкции против генералов ФСБ из-за Навального Политика, 19:22 Вернувшийся в КХЛ клуб назвал имя нового тренера Спорт, 19:22 Фильмы об университетах: почему образы вузов у нас и на Западе разнятся Социальная экономика, 19:15
Общество ,  
0 

В ОАК сообщили о приостановке полетов схожего с упавшим Ил-112В самолета

Полеты будут приостановлены до завершения расследования крушения

Video

Испытания опытного самолета Ил-114 не будут проводиться до установления причины крушения Ил-112В в Московской области, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Испытательные полеты опытного самолета Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться», — рассказали в корпорации.

Опытный образец транспортного самолета Ил-112В разбился 17 августа в лесополосе при заходе на посадку в населенном пункте Никольское. Погибли все три человека, находившиеся на борту, в том числе летчик-испытатель первого класса, герой России Николай Куимов. Самолет должен был принять участие в форуме «Армия-2021» в конце августа.

Эксперты оценили возможные причины крушения Ил-112В в Подмосковье
Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ОАК также отметили, что для выяснения точной причины еще следует проанализировать данные с черных ящиков. «Комиссия по расследованию происшествия только приступила к работе. Делать выводы пока слишком рано», — подчеркнули в корпорации.

По предварительным данным, причиной крушения стало возгорание правого двигателя. ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли сообщил, что ОАК запретила участвовать в «Армии-2021» пассажирскому самолету Ил-114-300. Собеседник агентства уточнил, что это решение вызвано наличием у Ил-114 таких же двигателей, как и у разбившегося самолета — ТВ7-117СТ. В ОАК опровергли данные о запрете на участие в форуме.

Читайте на РБК Pro
«Вы тупые?!»: как дерзкий маркетинг помог шведской Oatly покорить мир Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список

По данным ТАСС, самолет мог рухнуть из-за проблем с винтом. По словам источников агентства в силовых структурах, при горящем двигателе борт способен совершить посадку, однако этого не позволила сделать система флюгирования. Эта система делает возможным поворот лопастей воздушного винта ребром к воздуху, чтобы они не осуществляли торможение. По данным агентства, с момента возгорания до крушения прошло 42 секунды, до катастрофы борт шел строго по глиссаде (траектория полета при посадке).

СК показал кадры с места крушения самолета Ил-112В в Кубинке
Общество

Пилоты могли потерять управление самолетом также из-за перегрева элеронов — части крыльев, управляющих самолетом, сообщил РБК заслуженный военный летчик России Владимир Попов. По его словам, это бы объяснило крен на правый борт.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта — ч. 3 ст. 263. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

Самолет Ил-112В является легким военно-транспортным бортом и сконструирован для транспортировки грузов и воздушного десантирования людей. Он производится на Воронежском авиационном заводе. В основном комплектующие выпускает государственная корпорация «Ростех». В ОАК планируют, что борт заменит модицификации самолетов Ан-26.

Пассажирский турбовинтовой Ил-114-300 впервые был испытан в конце прошлого года. В ОАК планируют завершить сертификацию борта к 2022 году, а с 2023 начать серийно выпускать самолеты и поставлять их авиаперевозчикам. В течение ближайших десяти лет производитель планирует выпустить до ста штук Ил-114-300, уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Авторы
Михаил Добрунов, Инна Сидоркова Инна Сидоркова
Ил-112В Ил-114 ОАК самолет крушение
Материалы по теме
Место падения военного самолета в Подмосковье. Видео
Общество
Экипажем упавшего в Подмосковье опытного самолета командовал Герой России
Общество
Экипаж разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета погиб
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter