В ОАК сообщили о приостановке полетов схожего с упавшим Ил-112В самолета

В ОАК также отметили, что для выяснения точной причины еще следует проанализировать данные с черных ящиков. «Комиссия по расследованию происшествия только приступила к работе. Делать выводы пока слишком рано», — подчеркнули в корпорации.

По предварительным данным, причиной крушения стало возгорание правого двигателя. ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли сообщил, что ОАК запретила участвовать в «Армии-2021» пассажирскому самолету Ил-114-300. Собеседник агентства уточнил, что это решение вызвано наличием у Ил-114 таких же двигателей, как и у разбившегося самолета — ТВ7-117СТ. В ОАК опровергли данные о запрете на участие в форуме.

По данным ТАСС, самолет мог рухнуть из-за проблем с винтом. По словам источников агентства в силовых структурах, при горящем двигателе борт способен совершить посадку, однако этого не позволила сделать система флюгирования. Эта система делает возможным поворот лопастей воздушного винта ребром к воздуху, чтобы они не осуществляли торможение. По данным агентства, с момента возгорания до крушения прошло 42 секунды, до катастрофы борт шел строго по глиссаде (траектория полета при посадке).

Пилоты могли потерять управление самолетом также из-за перегрева элеронов — части крыльев, управляющих самолетом, сообщил РБК заслуженный военный летчик России Владимир Попов. По его словам, это бы объяснило крен на правый борт.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта — ч. 3 ст. 263. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

Самолет Ил-112В является легким военно-транспортным бортом и сконструирован для транспортировки грузов и воздушного десантирования людей. Он производится на Воронежском авиационном заводе. В основном комплектующие выпускает государственная корпорация «Ростех». В ОАК планируют, что борт заменит модицификации самолетов Ан-26.

Пассажирский турбовинтовой Ил-114-300 впервые был испытан в конце прошлого года. В ОАК планируют завершить сертификацию борта к 2022 году, а с 2023 начать серийно выпускать самолеты и поставлять их авиаперевозчикам. В течение ближайших десяти лет производитель планирует выпустить до ста штук Ил-114-300, уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров.