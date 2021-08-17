Экипажем упавшего в Подмосковье опытного самолета командовал Герой России

Опытным военным самолетом Ил-112В, который разбился в Подмосковье при тренировочном полете, управлял Герой России Николай Куимов, сообщили РБК в Объединенной авиастроительной корпорации.

«Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов», — рассказали в компании.

Авария произошла днем 17 августа во время тренировочного полета при заходе на посадку на районе аэродрома Кубинка. Источники «РИА Новости», «Интерфакса» и ТАСС сообщили, что экипаж погиб.

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