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В Подмосковье разбился новый военный самолет

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В Московской области опытный военно-транспортный самолет ИЛ-112В потерпел аварию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех».

«Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подробности происшествия уточняются», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для выяснения причин аварии будет создана комиссия.

В «Ростехе» сообщили РБК, что госкорпорация создаст внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета ИЛ-112В, который разбился в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Собеседник в корпорации уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний.

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил «РИА Новости», что самолет разбился во время испытательных полетов. Эту информацию подтвердил «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. «Самолет вылетел с аэродрома «Кубинка» и потерпел крушение. На борту было три человека», — сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, они погибли.

«На бору находился экипаж в составе трех человек. Их судьба выясняется. По предварительным данным, самолет загорелся при ударе о землю», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производимый на Воронежском авиационном заводе. Предназначен для замены самолетов Ан-24 и Ан-26. Планируется, что будут выпускаться модификации для военно-транспортной и коммерческой авиации.

Материал дополняется

Авторы
Инна Сидоркова Инна Сидоркова, Михаил Юшков Михаил Юшков
Кубинка самолет крушение
РБК
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