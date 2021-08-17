В Подмосковье разбился новый военный самолет

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В Московской области опытный военно-транспортный самолет ИЛ-112В потерпел аварию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех».

«Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подробности происшествия уточняются», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для выяснения причин аварии будет создана комиссия.

В «Ростехе» сообщили РБК, что госкорпорация создаст внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета ИЛ-112В, который разбился в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Собеседник в корпорации уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний.