В ОАК назвали предварительную версию крушения опытного Ил-112В

Фото: МЧС России по Московской области

По предварительной версии, катастрофа с легким военно-транспортным самолетом ИЛ-112B случилась из-за возгорания двигателя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«По предварительной версии катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя», — сообщили в компании.

Самолет упал во время испытательного полета, в 11:18 по московскому времени. Борт двигался в Жуковский с аэродрома Кубинка. Он упал в лесополосе поблизости от населенного пункта Никольское.

На борту находились шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов и летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров. Вместе с ними полет совершал бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.