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Возможной причиной крушения самолета в Подмосковье стали неполадки винта

Въезд в село Никольское, недалеко от которого произошла катастрофа самолёта Ил-112В
Въезд в село Никольское, недалеко от которого произошла катастрофа самолёта Ил-112В (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Вероятной причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье стали проблемы с винтом, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собеседников в силовых структурах. Об этом также сообщает МК со ссылкой на источник.

По их словам, самолет с загоревшимся двигателем мог совершить посадку, однако этому помешала отказавшая система флюгирования. Эта система позволяет повернуть лопасти воздушного винта, чтобы они не тормозили о поток воздуха, ребром к нему. В итоге машина свалилась в штопор и упала.

По словам собеседника агентства, с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды. До инцидента самолет шел строго по глиссаде захода на посадку на аэродроме Кубинка.

СК показал кадры с места крушения самолета Ил-112В в Кубинке
Общество

Ил-112В разбился накануне утром во время выполнения испытательного полета. Машина упала в лесополосе в районе населенного пункта Никольское Одинцовского района (к северу от Кубинки).

В результате катастрофы погибли трое членов экипажа, в том числе шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов. Источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что экипаж готовился к демонстрационным полетам.

В комментарии газете «Коммерсантъ» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов предположил, что причиной возгорания правого двигателя у самолета стали проблемы с топливной системой. Другие специалисты выразили мнение, что речь могла идти о разрушении топливного бака или топливопроводов. Не исключалась и версия с незафлюгированием лопастей правого винта, остановленного системой пожаротушения.

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