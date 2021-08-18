Возможной причиной крушения самолета в Подмосковье стали неполадки винта

Въезд в село Никольское, недалеко от которого произошла катастрофа самолёта Ил-112В (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Вероятной причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье стали проблемы с винтом, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собеседников в силовых структурах. Об этом также сообщает МК со ссылкой на источник.

По их словам, самолет с загоревшимся двигателем мог совершить посадку, однако этому помешала отказавшая система флюгирования. Эта система позволяет повернуть лопасти воздушного винта, чтобы они не тормозили о поток воздуха, ребром к нему. В итоге машина свалилась в штопор и упала.

По словам собеседника агентства, с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды. До инцидента самолет шел строго по глиссаде захода на посадку на аэродроме Кубинка.

Ил-112В разбился накануне утром во время выполнения испытательного полета. Машина упала в лесополосе в районе населенного пункта Никольское Одинцовского района (к северу от Кубинки).