Возможной причиной крушения самолета в Подмосковье стали неполадки винта
Вероятной причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье стали проблемы с винтом, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собеседников в силовых структурах. Об этом также сообщает МК со ссылкой на источник.
По их словам, самолет с загоревшимся двигателем мог совершить посадку, однако этому помешала отказавшая система флюгирования. Эта система позволяет повернуть лопасти воздушного винта, чтобы они не тормозили о поток воздуха, ребром к нему. В итоге машина свалилась в штопор и упала.
По словам собеседника агентства, с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды. До инцидента самолет шел строго по глиссаде захода на посадку на аэродроме Кубинка.
Ил-112В разбился накануне утром во время выполнения испытательного полета. Машина упала в лесополосе в районе населенного пункта Никольское Одинцовского района (к северу от Кубинки).