СК завел дело после падения военного самолета в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения военного самолета Ил-112В в Московской области.

Дело возбуждено по ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Опытный военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение днем 17 августа. На его борту находились три человека. По предварительным данным, все погибли. Управлял самолетом Герой России Николай Куимов.

Материал дополняется