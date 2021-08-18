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В ОАК ответили на сообщения о запрете на участие Ил-114 в «Армии-2021»

Самолёт Ил-114-300
Самолёт Ил-114-300 (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Модернизированной модели самолета Ил-114 не запрещали участвовать в военно-техническом форуме «Армия-2021», сообщили РБК в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолета Ил-114 не принималось», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли сообщил, что пассажирскому самолету Ил-114-300 запретили перелет на аэродром Кубинки из-за крушения другого опытного самолета — Ил-112В, который разбился в этом районе 17 августа. Самолет упал в лесополосе при заходе на посадку в подмосковной Кубинке. Три члена экипажа погибли, среди них был Герой России Николай Куимов.

Собеседник агентства говорил, что решение не отправлять Ил-114-300 приняли из-за того, что на нем установлены такие же двигатели, как у разбившегося борта — ТВ7-117СТ. По предварительным данным, Ил-112В разбился из-за возгорания двигателя, сообщала ОАК.

Экипажем упавшего в Подмосковье опытного самолета командовал Герой России
Общество
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК), максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до семи лет. В ОАК сообщили, что причины крушения выяснит специальная комиссия. Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что испытания продолжатся в 2022 году, в них примут участие два образца модели Ил-112В.

Госкорпорация сообщала, что разбившийся Ил-112В примет участие в форуме «Армия-2021», он пройдет с 22 по 28 августа на аэродроме Кубинка, в комплексе «Патриот» и на полигоне «Алабино».

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