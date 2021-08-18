В ОАК ответили на сообщения о запрете на участие Ил-114 в «Армии-2021»

Самолёт Ил-114-300 (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Модернизированной модели самолета Ил-114 не запрещали участвовать в военно-техническом форуме «Армия-2021», сообщили РБК в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолета Ил-114 не принималось», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли сообщил, что пассажирскому самолету Ил-114-300 запретили перелет на аэродром Кубинки из-за крушения другого опытного самолета — Ил-112В, который разбился в этом районе 17 августа. Самолет упал в лесополосе при заходе на посадку в подмосковной Кубинке. Три члена экипажа погибли, среди них был Герой России Николай Куимов.

Собеседник агентства говорил, что решение не отправлять Ил-114-300 приняли из-за того, что на нем установлены такие же двигатели, как у разбившегося борта — ТВ7-117СТ. По предварительным данным, Ил-112В разбился из-за возгорания двигателя, сообщала ОАК.