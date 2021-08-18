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Эксперты оценили возможные причины крушения Ил-112В в Подмосковье

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

К крушению самолета Ил-112В в Московской области могло привести воспламенение топлива или сбой в работе автоматики, для установления точной причины необходимо изучить данные «черных ящиков», считают опрошенные РБК эксперты.

«Судя по видео, самолет горел очень сильно. Горел не просто двигатель, а топливо или какая-то горючая смесь. А дальше начинается повреждение самой конструкции», — сообщил РБК летчик-испытатель и авиаэксперт Виктор Заболотский.

Он отметил, что в даже защищенный винтами двигатель может попасть посторонний предмет, например, птица, после чего он может начать разрушаться. В случае разрушения ротора, который вращается с огромной скоростью, его отдельные элементы могут «прошивать» остальной фюзеляж и крылья, в которых находятся топливные баки самолета с трубопроводами, сообщил Заболотский.

«В этой ситуации при горении двигателя может произойти воспламенение и самого топлива. Это мог быть комбинированный пожар», — резюмировал авиаэксперт.

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У Ил-112В, скорее всего, произошел сбой в работе топливной автоматики, после чего произошло или разрушение трубопровода основной подачи из баков к двигателю, или разрушение самого агрегата топливной автоматики, сообщил РБК кандидат технических наук, доцент и заслуженный военный летчик России Владимир Попов. По его словам, только в этом случае пламя может быть таким интенсивным.

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Попов сообщил, что летчики могли потерять управление самолетом из-за перегрева элеронов (части крыльев, с помощью которых управляется самолет), это объясняет крен самолета на правое крыло. «Крен — это показатель того, что управление самолетом на тот момент отсутствовало», — подчеркнул Попов.

Он добавил, что пожар на борту отрабатывается летчиками на специальных тренажерах, однако в случае отказа управления что-то сделать становится невозможным. Летчики могли бы покинуть самолет с парашютами или стабилизировать борт, выполнив «бочку», однако высота полета была недостаточной, хотя они выполнили «полубочку», отметил эксперт.

«Работал руль управления на киле, левый элерон, скорее всего, тоже действовал. Летчики и старались делать это до последнего. В этом и заключается профессионализм командира Николая Куимова», — резюмировал Попов.

Экипажем упавшего в Подмосковье опытного самолета командовал Герой России
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Опытный образец самолета Ил-112В выполнял испытательный полет, он разбился 17 августа при заходе на посадку в населенном пункте Никольское. Погибли все три члена экипажа, в том числе летчик-испытатель первого класса Герой России Николай Куимов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК).

ТАСС и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники сообщили, что причиной падения самолета могли стать проблемы с винтом. Борт мог приземлиться, но этому помешала отказавшая система флюгирования, в итоге самолет свалился в штопор и упал, заключили источники.

новости эксперты Ил-112В самолет Московская область крушение Кубинка
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