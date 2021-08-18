Эксперты оценили возможные причины крушения Ил-112В в Подмосковье

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К крушению самолета Ил-112В в Московской области могло привести воспламенение топлива или сбой в работе автоматики, для установления точной причины необходимо изучить данные «черных ящиков», считают опрошенные РБК эксперты.

«Судя по видео, самолет горел очень сильно. Горел не просто двигатель, а топливо или какая-то горючая смесь. А дальше начинается повреждение самой конструкции», — сообщил РБК летчик-испытатель и авиаэксперт Виктор Заболотский.

Он отметил, что в даже защищенный винтами двигатель может попасть посторонний предмет, например, птица, после чего он может начать разрушаться. В случае разрушения ротора, который вращается с огромной скоростью, его отдельные элементы могут «прошивать» остальной фюзеляж и крылья, в которых находятся топливные баки самолета с трубопроводами, сообщил Заболотский.

«В этой ситуации при горении двигателя может произойти воспламенение и самого топлива. Это мог быть комбинированный пожар», — резюмировал авиаэксперт.