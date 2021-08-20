Правительство запретило экспорт морских свиней, дельфинов и китов

Белокрылая морская свинья в водах Авачинского залива на Камчатке (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

На ближайшие полгода продажа в зарубежные страны российских китов, дельфинов и морских свиней запрещается. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

«Главная цель — защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений — в океанариумах и дельфинариях», — говорится в постановлении.

Кроме того, премьер поручил Минэкономразвития внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии аналогичное предложение — временно запретить вывоз морских млекопитающих из всех стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

На уровне ЕАЭС также проработают вопрос о постоянном запрете экспорта этих видов животных с таможенной территории Союза.

При этом правительство сослалось на историю 2018 года, когда «широкий резонанс получила история с так называемой китовой тюрьмой». «В бухте Средней Приморского края незаконно содержались в неволе 11 косаток и 90 белух. В дальнейшем их собирались продать в китайские океанариумы. После вмешательства президента России Владимира Путина животные были выпущены на свободу», — говорится в пояснительной записке к постановлению.