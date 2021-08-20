Правительство запретило экспорт морских свиней, дельфинов и китов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 74,36 (+0,21) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 86,86 (+0,25) Инвестиции, 13:10
BTS отменили мировое турне из-за коронавируса Стиль, 14:49 Следствие обвинило сатанистов в жертвоприношениях в лесах Общество, 14:47 Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за COVID-19 Общество, 14:44 Новые правила ведения бумажных трудовых книжек — что изменится Pro, 14:43 Почему растет биотех и какие специалисты ему нужны РБК и BIOCAD, 14:38 Акции «Самолета» взлетели на 7% на новости о планах покупки «Интеко» Инвестиции, 14:33 Грабители вывезли из магазина на стадионе «Реала» три машины с формой Спорт, 14:31 Минприроды напомнило, какие товары из пластика планируют запретить Общество, 14:16 Люди перестали бояться покупать молоко и фрукты онлайн — NielsenIQ Pro, 14:16 Путин встретил Меркель с цветами и фразой Guten Tag Политика, 14:14 «Я этому очень рада»: как Меркель встретилась с Путиным в Кремле. Видео Политика, 14:09 Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным Политика, 14:07 FT назвала источники доходов талибов Политика, 14:04 Адвокат назвал незаконным арест за интервью о русофобии в Казахстане Общество, 14:04
Общество ,  
0 

Правительство запретило экспорт морских свиней, дельфинов и китов

Белокрылая морская свинья в водах Авачинского залива на Камчатке
Белокрылая морская свинья в водах Авачинского залива на Камчатке (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

На ближайшие полгода продажа в зарубежные страны российских китов, дельфинов и морских свиней запрещается. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

«Главная цель — защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений — в океанариумах и дельфинариях», — говорится в постановлении.

Кроме того, премьер поручил Минэкономразвития внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии аналогичное предложение — временно запретить вывоз морских млекопитающих из всех стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

На уровне ЕАЭС также проработают вопрос о постоянном запрете экспорта этих видов животных с таможенной территории Союза.

При этом правительство сослалось на историю 2018 года, когда «широкий резонанс получила история с так называемой китовой тюрьмой». «В бухте Средней Приморского края незаконно содержались в неволе 11 косаток и 90 белух. В дальнейшем их собирались продать в китайские океанариумы. После вмешательства президента России Владимира Путина животные были выпущены на свободу», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter