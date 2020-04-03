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Минприроды включило в Красную книгу касаток и косаток

Изменения в Красную книгу внесли впервые за более чем 20 лет, хотя ее должны обновлять каждое десятилетие. В новый перечень вошли 43 вида животных, среди которых — каспийский тюлень, песец, чернобрюхий глухарь и другие.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минприроды обновило список животных, включенных в Красную книгу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства. В ведомстве отметили, что в книгу вошли 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих.

«Включена и касатка, и косатка», — отметили в пресс-службе.

В Минприроды пояснили, что в книгу вошли млекопитающее плотоядная косатка и птица касатка. Среди млекопитающих в книгу также включили черношапочного сурка, сайгака, песца, крапчатого суслика, полосатую гиену, каспийского тюленя, тюленя-монаха, несколько популяций северного оленя, а также кодарский подвид снежного барана и других животных.

Из птиц в книгу занесли серого гуся, малую колпицу, клушу, чернозобую гагару, гуменника, камчатского тетеревятника, большую белую куропатку, чернобрюхого глухаря, исландского песочника, кобчика, краснозобика и других.

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Приказы Минприроды о перечне объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, и порядке ведения книги утвердил Минюст. Предыдущую версию документа выпустили в 1997 году. В пресс-службе рассказали, что книгу нужно обновлять каждые десять лет.

Однако процесс подготовки новой редакции книги и списка животных, которых планировали в нее занести, вызывал много споров, отметили в Минприроды. В 2019 году глава ведомства поручил обновить и отрегулировать комиссию экспертов, которая готовила поправки.

В конце марта директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН Вячеслав Владимирович сообщил РБК, что каспийский тюлень и плотоядная косатка уже внесены в Красные книги Азербайджана и Туркменистана, а в Иране и Казахстане они находятся под защитой.
 

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Минприроды, Красная книга
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