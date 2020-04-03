Минприроды включило в Красную книгу касаток и косаток

Изменения в Красную книгу внесли впервые за более чем 20 лет, хотя ее должны обновлять каждое десятилетие. В новый перечень вошли 43 вида животных, среди которых — каспийский тюлень, песец, чернобрюхий глухарь и другие.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минприроды обновило список животных, включенных в Красную книгу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства. В ведомстве отметили, что в книгу вошли 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих.

«Включена и касатка, и косатка», — отметили в пресс-службе.

В Минприроды пояснили, что в книгу вошли млекопитающее плотоядная косатка и птица касатка. Среди млекопитающих в книгу также включили черношапочного сурка, сайгака, песца, крапчатого суслика, полосатую гиену, каспийского тюленя, тюленя-монаха, несколько популяций северного оленя, а также кодарский подвид снежного барана и других животных.

Из птиц в книгу занесли серого гуся, малую колпицу, клушу, чернозобую гагару, гуменника, камчатского тетеревятника, большую белую куропатку, чернобрюхого глухаря, исландского песочника, кобчика, краснозобика и других.