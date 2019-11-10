Последних белух выпустили из «китовой тюрьмы» в Приморье

Специалисты закончили выпуск последней группы белух, ранее незаконно содержавшихся в «китовой тюрьме» в бухте Успения в Приморском крае. Об этом со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщает «Интерфакс».



«Это был финальный выпуск, в «китовой тюрьме» не осталось животных», — сообщили в пресс-службе. В институте отметили, что сегодня из «тюрьмы» на юге Приморского края выпустили 31 белуху.

О начале выпуска последней группы китов ранее сообщил эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян. По его словам, научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» с 18 белухами зашло в бухту и присоединилось к судну «Зодиак», на котором перевозили 13 белух. Их выпуск начали в 9:00 (2:00 мск).

О существовании «китовой тюрьмы» стало известно в ноябре 2018 года. В ней находились 90 белух и 11 косаток, принадлежащих ООО «Афалина», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Белый Кит» и ООО «Сочинский дельфинарий». Их должны были продать в иностранные океанариумы. После этого суд запретил транспортировать или продавать белух, а СК возбудил уголовные дела о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.



В феврале Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос реабилитации и выпуска косаток и белух на волю.