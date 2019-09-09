Greenpeace попросила Шойгу помочь вывезти белух из «китовой тюрьмы»

Greenpeace России обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой помочь в вывозе оставшихся белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте организации.

По данным организации, из «китовой тюрьмы» к настоящему моменты были выпущены все косатки и часть белух. При этом вывоз животных из бухты Средняя в Приморском крае к месту выпуска в районе Шантарских островов осуществляется с периодичностью в три недели по суше, партиями по три-четыре контейнера, в каждом из которых по три белухи.

Представители Greenpeace подсчитали, что такими темпами оставшихся 75 белух не успеют вывезти до начала осенних штормов в конце октября — начале ноября, так как на это понадобится не менее пяти-шести поездок.

Поэтому организация обратилась в оборонное ведомство России с просьбой найти у ВМФ крупное судно, которое могло бы забрать несколько десятков особей из бухты Средняя и отвезти их в Охотское море.