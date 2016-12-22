В Приморье возбудили дело из-за незаконного вылова косаток и белух

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за незаконного вылова косаток и белух в Приморье, сообщается на сайте ведомства.

В СК рассказали, что несколько юридических лиц получили разрешения, по которым могли ловить белух и косаток «для культурно-просветительских целей». Названия данных юрлиц в ведомстве не уточнили.

По данным следствия, с июля по сентябрь текущего года, данные юрлица выловили 12 косаток и 90 белух. При этом 11 косаток — детеныши, относящиеся к включенному в Красную книгу региона подвиду, а все белухи не достигли возраста половой зрелости.

В ведомстве напомнили, что по действующему законодательству запрещено отлавливать «группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками» и самок с признаками беременности.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ситуации, с просьбой разобраться в произошедшем к ним обратился исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко, добавили в СК,

5 ноября агентство PrimaMedia писало, что в бухте Средняя на Камчатке находятся 90 белух и 11 косаток, принадлежащих ООО «Афалина», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Белый Кит» и ООО «Сочинский дельфинарий». За день до этого зоозащитница Нина Зарянова заявила, что на нее напали и отобрали фотоаппарат возле бухты, где находятся косатки.

Тогда же Greenpeace Россия предупредила о том, что белух и косаток собираются продать в Китай, после чего Владивостокская природоохранная прокуратура начала проверку.