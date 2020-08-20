Минздрав не исключил отравление как причину госпитализации Навального
Врачи рассматривают отравление как одну из версий госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщили РБК в пресс-службе минздрава Омской области.
Там отметили, что Навальный находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Отравление рассматривается в качестве одной из версий, [но] мы не можем утверждать, что это было именно отравление», — пояснили в пресс-службе.
«Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщал, что предварительный диагноз Навального — острое отравление неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном). Telegram-канал Baza пишет, что, по предположению врачей, политика могли отравить оксибутиратом натрия (сильный психодислептик).