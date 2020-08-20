Минздрав не исключил отравление как причину госпитализации Навального

Навальному стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву, сообщала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Лайнер экстренно сел в Омске, политика госпитализировали. По словам Ярмыш, его доставили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она говорила, что Навальный был без сознания. Позже Ярмыш сообщила, что он впал в кому. Ее слова РБК подтвердила и лечащий врач Навального Анастасия Васильева из «Альянса врачей», которая вылетела в Омск.

Соратники политика считают, что его могли отравить, подмешав какое-то вещество в чай. По словам Ярмыш, с утра Навальный пил только этот напиток. Васильева отметила, что у политика никогда не было аллергии на что-либо. «Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков)», — добавляла она.

По словам Ярмыш, в больницу, где находится Навальный, вызвали полицию. Его соратники также потребовали, чтобы Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Как сообщал источник РБК в центральном аппарате МВД, полиция начала проверку обстоятельств отравления Навального.