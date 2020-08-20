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Минздрав не исключил отравление как причину госпитализации Навального

Обстановка около городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 города Омска, где госпитализирован Алексей Навальный
Обстановка около городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 города Омска, где госпитализирован Алексей Навальный (Фото: Евгений Софийчук / AP)

Врачи рассматривают отравление как одну из версий госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщили РБК в пресс-службе минздрава Омской области.

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Там отметили, что Навальный находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Отравление рассматривается в качестве одной из версий, [но] мы не можем утверждать, что это было именно отравление», — пояснили в пресс-службе.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщал, что предварительный диагноз Навального — острое отравление неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном). Telegram-канал Baza пишет, что, по предположению врачей, политика могли отравить оксибутиратом натрия (сильный психодислептик).

Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске
Общество
Алексей Навальный

Навальному стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву, сообщала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Лайнер экстренно сел в Омске, политика госпитализировали. По словам Ярмыш, его доставили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она говорила, что Навальный был без сознания. Позже Ярмыш сообщила, что он впал в кому. Ее слова РБК подтвердила и лечащий врач Навального Анастасия Васильева из «Альянса врачей», которая вылетела в Омск.

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Алексей Навальный впал в кому
Политика
Алексей Навальный

Соратники политика считают, что его могли отравить, подмешав какое-то вещество в чай. По словам Ярмыш, с утра Навальный пил только этот напиток. Васильева отметила, что у политика никогда не было аллергии на что-либо. «Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков)», — добавляла она.

По словам Ярмыш, в больницу, где находится Навальный, вызвали полицию. Его соратники также потребовали, чтобы Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Как сообщал источник РБК в центральном аппарате МВД, полиция начала проверку обстоятельств отравления Навального.

Теги: новости, Алексей Навальный, отравление
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