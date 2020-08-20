Соратники Навального потребовали от СК возбудить дело об отравлении

Фото: Олег Яковлев / РБК

Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) потребовали от Следственного комитета провести расследование по факту предполагаемого отравления политика Алексея Навального. Об этом написал руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в своем Twitter.

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«Нет сомнения, что Навального отправили за его политическую позицию и деятельность. Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». — РБК), требуем от СК России расследования», — сказано в сообщении.

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