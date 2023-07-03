Финляндия обновит железную дорогу для быстрой переброски войск к России

На фоне российской спецоперации и присоединения к НАТО в Финляндии начали модернизировать железную дорогу, связывающую ее со Швецией. По данным агентства, новый путь позволит быстрее перебрасывать военную технику альянса

Вид с воздуха на железнодорожный мост через реку Торне, соединяющий Швецию и Финляндию (Фото: Janis Laizans / Reuters)

Финляндия начала модернизировать железнодорожную дорогу со Швецией для ускоренной переброски войск НАТО в случае конфликта с Москвой, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, до февраля 2022 года модернизация единственной железной дороги, соединяющей Финляндию и Швецию, оценивалась в $41 млн и не имела экономической целесообразности, однако с начала конфликта на Украине «все изменилось».

Опрошенные Reuters военные эксперты подчеркнули, что на фоне вступления Хельсинки в НАТО северо-западную Европу теперь можно рассматривать как единые военный блок. Так, работы по модернизации железной дороги Лаурила — Торнио — Хапаранда должны завершиться уже в следующем году. Как отмечает агентство, усовершенствованный путь позволит союзникам быстрее перебрасывать технику НАТО в случае конфликта с Россией.

В то же время, как следует из информации на сайте проекта, планирование модернизации железной дороги началось еще в 2020 году, до начала конфликта на Украине и вступления Финляндии в НАТО, достроить ее должны в 2024-м. Заявленная стоимость проекта — €37 млрд, €30 млрд из которых потратит Финляндия, а €7 млрд — Швеция. Проект включает в себя электрификацию железнодорожного участка Лаурила-Торнио-Хаапаранта, повышение безопасности железнодорожных переездов, расширение ферменных мостов, а также модернизацию ж/д станций и строительство новых.

Reuters со ссылкой на данные финского института FIIA отмечает, что на границе с Финляндией Москва сосредоточила значительные военные силы.

При потенциальном конфликте основной задачей Финляндии станет обеспечение контроля над Баренцевым морем, а также защита кораблей, доставляющих подкрепления из стран НАТО, отмечает агентство. «Задача в сдерживании такого рода возможностей [атаки со стороны России] на севере», — заявил генерал-майор США в отставке Гордон Б. Дэвис-младший.

По его словам, помимо усовершенствования транспортных путей, Финляндия массово закупает военную технику, в том числе истребители западного производства.

В то же время замдиректора FIIA Саму Пауккунен заявил Reuters, что Россия также развивает свой военный и гибридный потенциал в Арктике, «отчасти под прикрытием международного экологического и экономического сотрудничества». По его оценке, западные силы в Арктике отстают от российских примерно на 10 лет. «Для НАТО сейчас очень важно иметь всю северную часть, рассматривать ее как единое целое», — заявил подполковник из командования НАТО Майкл Маус.

В 2022 году Финляндия подала официальную заявку о вступлении в НАТО и вошла в число государств, наиболее активно увеличивших оборонный бюджет — по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), ее военные расходы по отношению к предыдущему году выросли на 36% (максимальный показатель с 1962 года) и достигли $4,8 млрд, или 1,7% ВВП. В планах Хельсинки достичь в 2023 году показателя в 2% ВВП.

4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-м участником альянса. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто тогда заявил, что подать заявку на членство в альянс побудила «ядерная риторика России», а также изменение «реалий безопасности в Европе» из-за российской спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что расширение НАТО — это «очередное посягательство» на интересы России, и пообещал, что Москва примет контрмеры. «Будем внимательно следить за тем, что будет происходить в Финляндии, как блок североатлантический будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там оружия, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам, потенциально будет нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры», — сказал он.

В начале июля Süddeutsche Zeitung сообщила, что Финляндия приступила к строительству забора на своей восточной границе, и первые три километра из двухсот уже построены. Власти планируют завершить проект к 2026 году, на строительство потратят $143,4 млн.