В Финляндии вступили в силу ограничения на въезд для россиян

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Финляндия ввела новые ограничения на въезд в страну для россиян, 10 июля они вступают в силу.

Теперь россияне, которые совершают деловые поездки, не смогут проезжать транзитом через Финляндию в страны Шенгенской зоны — можно будет въехать только в само государство. Для въезда потребуется обоснованная причина, по которой необходимо личное присутствие в Финляндии. Она же понадобится тем, кто владеет недвижимостью и хочет въехать в страну. Ограничения накладываются и на студентов — им разрешат приезжать только для участия в определенных программах, например обмена.

6 июля финское правительство сохранило запрет на «несущественные поездки» для граждан России. Также сохранены ранее принятые ограничения относительно въезда граждан России и транзита их в другие страны Шенгенской зоны. Исключения касаются только пересечение границы по гуманитарным и некоторым другим причинам, а также для отдельной категории граждан (например, членов семей граждан стран Евросоюза, въезжающих с целью лечения).

Также 6 июля Россия объявила персонами нон грата девять сотрудников посольства Финляндии и финского генконсульства в Санкт-Петербурге, более того, российская сторона отозвала согласие на деятельность генконсульства с 1 октября. В январе и апреле были закрыты консульства в Петрозаводске и Мурманске, таким образом, будет работать только посольство в Москве.

Финский президент Саули Ниинистё назвал эти меры «жесткими и ассиметричными» и пообещал аналогичный ответ. Российское консульство находится в городе Турку на юго-западе страны.