 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

В Москве из-за урагана погиб человек

Мужчина погиб недалеко от парка «Дубки» из-за урагана в Москве
На севере Москвы из-за сильного ветра мужчину придавило деревом, он погиб. Инцидент произошел рядом с парком «Дубки», пишет Baza. По данным 112, при урагане пострадали минимум 14 человек
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Мужчина погиб на севере Москвы после падения дерева из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета (СК).

По факту происшествия организована доследственная проверка.

По данным Baza, погибшего придавило деревом неподалеку от парка «Дубки» в Тимирязевском районе. Он скончался на месте, не дождавшись медиков.

По данным телеграм-канала 112, при урагане пострадали минимум 14 человек, в том числе ребенок. У многих из них тяжелые травмы.

В частности, на Енисейской улице пострадали два пассажира трамвая, сообщал департамент транспорта Москвы, — окно трамвая, в котором они ехали, разбил унесенный ветром лист металла.

Последствия урагана и «мегаливня» в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Утром в столице временно закрыли парки, находящиеся в управлении мэрии. Накануне мэр Сергей Собянин рекомендовал москвичам не выходить на улицу 20 июня из-за угрозы серьезной непогоды. Жителям города также советовали пересесть с личного транспорта на метро. В Москве ожидались гроза, ливень, усиление ветра до 18–23 м/с и смерчи, предупреждало МЧС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал июнь в столице «самым влажным в век глобального потепления». По его словам, накануне в городе выпала треть осадков от месячной нормы за сутки, в Московской области — до 40%.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
последствия урагана Москва непогода Россия ураган смерть

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Ветер разбил стекло в трамвае в Москве, двое пострадали
Общество
В Москве из-за непогоды закрыли парки
Общество
МЧС предупредило об угрозе смерчей в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21) Инвестиции, 19 июн, 17:39 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41) Инвестиции, 19 июн, 17:39
Ветнамцам продлят срок пребывания в России по электронным визам Политика, 16:19
«Зенит» объявил о переходе лучшего ассистента РПЛ Спорт, 16:19
Майнеры биткоина продают криптовалюту минуя биржи. Как это влияет на курс Крипто, 16:19
Названы города, обогнавшие Москву по росту цен на аренду жилья Недвижимость, 16:19
Эксперты оценили уникальность породы собак, подаренных Путину в КНДР Общество, 16:12
Сербия пригрозила бойкотировать матчи. Что происходит на Евро Спорт, 16:10
Суд удовлетворил иск «Русхимальянса» к Commerzbank о взыскании гарантий Финансы, 16:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД Сербии ответил на скандирование «убей серба» фанатами на Евро-2024 Спорт, 16:00
Тимур Иванов заявил, что он больше не замминистра обороны Политика, 15:59
Le Soir узнала цель новых санкций Европы против российского СПГ Политика, 15:59
НСПК объяснила сбой в работе попыткой DDoS-атак Финансы, 15:57
Глушаков станет играющим тренером в «Химках» Спорт, 15:57
В «Рубине» отреагировали на инцидент с нападающим Даку на Евро-2024 Спорт, 15:51
301 человек с ботулизмом попали в стационары Общество, 15:50