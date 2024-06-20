В Москве из-за урагана погиб человек

Мужчина погиб недалеко от парка «Дубки» из-за урагана в Москве

На севере Москвы из-за сильного ветра мужчину придавило деревом, он погиб. Инцидент произошел рядом с парком «Дубки», пишет Baza. По данным 112, при урагане пострадали минимум 14 человек

Фото: Мария Лисицына / РБК

Мужчина погиб на севере Москвы после падения дерева из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета (СК).

По факту происшествия организована доследственная проверка.

По данным Baza, погибшего придавило деревом неподалеку от парка «Дубки» в Тимирязевском районе. Он скончался на месте, не дождавшись медиков.

По данным телеграм-канала 112, при урагане пострадали минимум 14 человек, в том числе ребенок. У многих из них тяжелые травмы.

В частности, на Енисейской улице пострадали два пассажира трамвая, сообщал департамент транспорта Москвы, — окно трамвая, в котором они ехали, разбил унесенный ветром лист металла.

Утром в столице временно закрыли парки, находящиеся в управлении мэрии. Накануне мэр Сергей Собянин рекомендовал москвичам не выходить на улицу 20 июня из-за угрозы серьезной непогоды. Жителям города также советовали пересесть с личного транспорта на метро. В Москве ожидались гроза, ливень, усиление ветра до 18–23 м/с и смерчи, предупреждало МЧС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал июнь в столице «самым влажным в век глобального потепления». По его словам, накануне в городе выпала треть осадков от месячной нормы за сутки, в Московской области — до 40%.