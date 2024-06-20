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Общество ,  
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В Москве из-за непогоды закрыли парки

Фото: Marcus Brandt / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Marcus Brandt / dpa / picture-alliance / ТАСС

В столице временно закрыли парки из-за непогоды, сообщил телеграм-канал Мосгорпарка.

«Парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом», — говорится в сообщении.

В числе парков, которые находятся под управлением Мосгорпарка — парк Горького, парк «Сокольники», сад «Эрмитаж»,

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Москва парки парки Москвы непогода

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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