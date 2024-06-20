В Москве из-за непогоды закрыли парки
В столице временно закрыли парки из-за непогоды, сообщил телеграм-канал Мосгорпарка.
«Парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом», — говорится в сообщении.
В числе парков, которые находятся под управлением Мосгорпарка — парк Горького, парк «Сокольники», сад «Эрмитаж»,
Упал — поднялся.
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