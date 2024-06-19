 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Июнь в Москве назвали самым влажным «в эпоху глобального потепления»

Специалист Фобоса Тишковец назвал июнь в Москве самым влажным за XXI век
В Москве за сутки выпало 1/3 осадков от месячной нормы, в Подмосковье — до 40%, таким образом июнь стал «самым влажным в век глобального потепления», заявил специалист «Фобоса». 20 июня в столице также прогнозируют дожди
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Июнь в Москве стал «самым влажным в век глобального потепления», за минувшие сутки в столице выпало 1/3 осадков от месячной нормы, в Подмосковье — до 40%, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вчера в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 25 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы. В Подмосковье аномальные дожди прошли в Павловском Посаде (16 мм), Кашире (17 мм), Бутово (18 мм), Толстопальцево (19 мм), Долгопрудном (24 мм)», — сообщил он, добавив, что наибольшее количество осадков было зафиксировано в Егорьевске — 31 мм, что равнозначно 41% от нормы июня.

Таким образом, с начала месяца в Москве выпало 160,9 мм осадков. «Это самый высокий показатель среди всех июней в XXI веке, и третье место в списке самых переувлажненных июней за всю историю регулярных инструментальных метеонаблюдений», — добавил Тишковец.

Участок шоссе на юго-западе Москвы перекрыли из-за ливня
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптик прогностического центра «Метео ТВ» Александр Ильин в свою очередь сообщил РБК, что 20 июня в Москве вновь ожидаются дожди.

«Ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, температура в Москве — 17...19°С (в центре 20...22°С), по области 14...19°С. Днем облачно, дождь, местами сильный, гроза, град. Температура в Москве 21...23°, по области 21...26° (на востоке до 29°). Ветер западной четверти 6-11 м/с, днем местами с порывами 15-20 м/с», — рассказал Ильин.

Он добавил, что 20 июня на Московскую область с северо-запада «выйдет ложбина с холодным атмосферным фронтом» на смену промежуточному гребню с юго-запада.

Ранее москвичам рекомендовали сменить машины на метро из-за ливня. В Центре организации дорожного движения правительства Москвы также посоветовали не находиться вблизи деревьев и шатких конструкций.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Москва дожди Московская область дождливая погода Евгений Тишковец прогноз погоды центр Фобос синоптики

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Участок шоссе на юго-западе Москвы перекрыли из-за ливня
Общество
Москвичам порекомендовали сменить машины на метро из-за ливня
Общество
На северо-востоке Москвы закрыли два участка дороги из-за ливня
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 93,3 (-2,09) Инвестиции, 18 июн, 17:26 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 87,04 (-2,01) Инвестиции, 18 июн, 17:26
Новостройки Москвы за пять лет подорожали на 70% Недвижимость, 14:20
Брюссель отказался принять матч Бельгия — Израиль из-за риска протестов Спорт, 14:18
Забили рекордное количество голов. Что происходит на Евро Спорт, 14:17
Подробный гайд: как получить лицензию на строительные работы в Казахстане Pro, 14:14
Июнь в Москве назвали самым влажным «в эпоху глобального потепления» Общество, 14:12
ЦБ назвал самые популярные способы оплаты у населения России Финансы, 14:09
Ким Чен Ын назвал Путина «самым дорогим другом корейского народа» Политика, 14:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны отчиталось об ударах по пунктам управления трех бригад ВСУ Политика, 14:00
Риелторы зафиксировали стагнацию цен на рынке аренды жилья в Москве Недвижимость, 13:55
Соболев прошел медосмотр в «Спартаке» после сообщений об уходе в «Зенит» Спорт, 13:49
Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию Политика, 13:47
Путин призвал к пересмотру санкций Совбеза ООН против КНДР Политика, 13:46
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и на подлете к городу Политика, 13:41
Надеждин отказался от мандата депутата Долгопрудного Политика, 13:41