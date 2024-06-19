Июнь в Москве назвали самым влажным «в эпоху глобального потепления»

В Москве за сутки выпало 1/3 осадков от месячной нормы, в Подмосковье — до 40%, таким образом июнь стал «самым влажным в век глобального потепления», заявил специалист «Фобоса». 20 июня в столице также прогнозируют дожди

Фото: Олег Яковлев / РБК

Июнь в Москве стал «самым влажным в век глобального потепления», за минувшие сутки в столице выпало 1/3 осадков от месячной нормы, в Подмосковье — до 40%, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вчера в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 25 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы. В Подмосковье аномальные дожди прошли в Павловском Посаде (16 мм), Кашире (17 мм), Бутово (18 мм), Толстопальцево (19 мм), Долгопрудном (24 мм)», — сообщил он, добавив, что наибольшее количество осадков было зафиксировано в Егорьевске — 31 мм, что равнозначно 41% от нормы июня.

Таким образом, с начала месяца в Москве выпало 160,9 мм осадков. «Это самый высокий показатель среди всех июней в XXI веке, и третье место в списке самых переувлажненных июней за всю историю регулярных инструментальных метеонаблюдений», — добавил Тишковец.

Синоптик прогностического центра «Метео ТВ» Александр Ильин в свою очередь сообщил РБК, что 20 июня в Москве вновь ожидаются дожди.

«Ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, температура в Москве — 17...19°С (в центре 20...22°С), по области 14...19°С. Днем облачно, дождь, местами сильный, гроза, град. Температура в Москве 21...23°, по области 21...26° (на востоке до 29°). Ветер западной четверти 6-11 м/с, днем местами с порывами 15-20 м/с», — рассказал Ильин.

Он добавил, что 20 июня на Московскую область с северо-запада «выйдет ложбина с холодным атмосферным фронтом» на смену промежуточному гребню с юго-запада.

Ранее москвичам рекомендовали сменить машины на метро из-за ливня. В Центре организации дорожного движения правительства Москвы также посоветовали не находиться вблизи деревьев и шатких конструкций.