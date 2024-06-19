МЧС предупредило об угрозе смерчей в Москве

20 июня ожидаются гроза, сильный дождь и ливень, шквалистое усиление ветра с порывами до 18–23 м/с, прогнозируют в МЧС. В ведомстве уточнили, что смерчи могут сформироваться с 12:00 до 17:00 мск

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В Москве 20 июня ожидаются гроза, град, ливень и шквалистый ветер, возможно формирование смерчей, говорится в штормовом предупреждении столичного управления МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с трех часов до 22 часов 20 июня местами по г. Москве ожидаются гроза, сильный дождь, сильный ливень (более 20 мм за час), град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 18–23 м/с. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей», — предупредили в МЧС.

В связи с опасными погодными условиями МЧС рекомендует водителям избегать обгонов, перестроений и опережений, значительно снизить скорость движения, управляя автотранспортом.

Ведомство также советует парковать автомобили вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 20 июня на юге, юго-востоке и востоке Московской области есть большая вероятность появления смерчей. Сильный дождь в Москве будет сопровождаться активной грозовой деятельностью, градом диаметром 1–4 мм и шквалистым воротом (формируется в виде облачного вала на границе атмосферных фронтов) с порывами ветра до штормовых 17–22 м/с, что приведет к падению деревьев и повреждению кровли крыш, прогнозирует метеоролог.

Со второй половины ночи и днем 20 июня в Москве ожидается кратковременный дождь, днем местами сильный, ливень, гроза и град, написали в Гидрометцентре. Количество осадков за сутки составит 15–20 мм, местами 25 мм за 12 часов. В период 12:00–16:00 мск ожидаются наиболее интенсивные грозовые дожди.

Опрошенные РБК эксперты не исключали появления торнадо в Москве, хотя для региона это достаточно редкое явление. Сильный торнадо был в Иванове в 1984 году, а в 2016 году — в Рузском районе. Замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский подчеркнул, что некоторые шквалистые ветры, которые прошли в Москве в разные годы, например в 1998-м и 2017-м, в некоторых районах можно было считать смерчем.

«Аномально жаркая погода в мае этого года могла бы породить торнадо, но этого не произошло», — рассказала ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева. По ее словам, Москва сама влияет на погодные явления, поэтому в Московской области вероятность торнадо несколько выше.

8 июня в Башкирии и Челябинской области прошел торнадо. Он произошел в том числе в Абзелиловском районе республики, недалеко от села Целинный. В результате за десять минут было снесено восемь железобетонных столбов. За это время торнадо также сорвал обшивку и информационный стенд на заправке, повредил линии электропередачи, два автомобиля, дорожные знаки. Люди не пострадали.