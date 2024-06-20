Москвичам рекомендовали пересесть с машин на метро из-за ливня

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Владельцам автомобилей в Москве рекомендовали отказаться от поездок на машине и пользоваться метро.

Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале департамента транспорта московской мэрии.

«В Москве сильный ливень — рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро», — говорится в сообщении.

В дептрансе предупредили, что из-за непогоды возможны задержки в движении наземного транспорта.

«Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», — добавили в ведомстве.