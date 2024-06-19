Собянин посоветовал не выходить на улицу 20 июня из-за угрозы смерчей
В Москве начиная с трех часов ночи 20 июня ожидаются сильный ливень и гроза, возможны град и шквалистый ветер, днем есть вероятность образования смерчей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Прошу вас быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице», — написал Собянин.
Он предупредил, что вероятность появления смерчей есть с 12 до 17 часов.
В МЧС ранее сообщили, что погода начнет портиться с 3:00 мск, ожидается сильный ливень, гроза, шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/c.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца сообщил, что 20 июня на юге, юго-востоке и востоке Московской области есть большая вероятность появления смерчей. Согласно прогнозам, в столице днем выпадет до 34–36 мм осадков, что составляет 47% от месячной нормы, может быть побит рекорд 2015 года, когда 20 июня в Москве выпало 31,7 мм.
Упал — поднялся.
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