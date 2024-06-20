Ветер разбил стекло в трамвае в Москве, двое пострадали

Два человека получили травмы на Енисейской улице в Москве, где из-за ветра на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, сообщил департамент транспорта столицы.

По его данным, сильный порыв ветра сорвал металлический лист, который повредил окна трамвая.

«Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте. Сейчас все пассажиры в безопасности», — добавили в департаменте.

Движение трамваев маршрута № 17 временно перекрыто в районе пересечения Ленской и Енисейской улиц в целях безопасности.

В ведомстве призвали москвичей не выходить на улицы города из-за ливня и возможных смерчей.