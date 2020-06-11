Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков, которое было возбуждено в рамках расследования аварии с его участием в центре Москвы. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД Москвы.
Он напомнил, что дело возбуждено по факту распространения наркотиков в отношении неустановленных лиц.
Информацию о предстоящем допросе подтвердил источник ТАСС. «Ему [Ефремову] придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.
РБК обратился за комментарием к адвокату Михаила Ефремова.
В результате аварии погиб водитель фургона Михаил Захаров. Ранее экспертиза обнаружила в организме Ефремова следы наркотиков.