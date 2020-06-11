Уголовное дело о сбыте наркотиков в отношении неустановленной группы лиц было возбуждено, после того как экспертиза обнаружила следы наркотиков в анализах Ефремова

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Таганского суда)

Актера Михаила Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков, которое было возбуждено в рамках расследования аварии с его участием в центре Москвы. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД Москвы.

Он напомнил, что дело возбуждено по факту распространения наркотиков в отношении неустановленных лиц.

Информацию о предстоящем допросе подтвердил источник ТАСС. «Ему [Ефремову] придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

РБК обратился за комментарием к адвокату Михаила Ефремова.

В результате аварии погиб водитель фургона Михаил Захаров. Ранее экспертиза обнаружила в организме Ефремова следы наркотиков.