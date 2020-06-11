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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков

Уголовное дело о сбыте наркотиков в отношении неустановленной группы лиц было возбуждено, после того как экспертиза обнаружила следы наркотиков в анализах Ефремова
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Таганского суда)

Актера Михаила Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков, которое было возбуждено в рамках расследования аварии с его участием в центре Москвы. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД Москвы.

Он напомнил, что дело возбуждено по факту распространения наркотиков в отношении неустановленных лиц.

Информацию о предстоящем допросе подтвердил источник ТАСС. «Ему [Ефремову] придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

РБК обратился за комментарием к адвокату Михаила Ефремова.

В результате аварии погиб водитель фургона Михаил Захаров. Ранее экспертиза обнаружила в организме Ефремова следы наркотиков.

Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым
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Михаил Ефремов (справа) после ДТП

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров, который работал в службе доставки, получил многочисленные травмы и скончался в больнице, Ефремов при ДТП не пострадал.

Актер управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, анализы, взятые после аварии, также подтвердили, что он принимал наркотики. В отношении Ефремова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК за нарушение водителем в состоянии опьянения Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. 10 июня следствие сообщило, что в рамках расследования дела об аварии также завели дело о сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК).

Расследование дела передали в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Суд назначил Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: Михаил Ефремов, наркотики, уголовное дело
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