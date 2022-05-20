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Вирусологи оценили опасность завоза оспы обезьян в Россию

По мнению опрошенных специалистов, введенные Западом ограничительные меры и санитарно-эпидемиологический контроль со времен COVID-19 должны предотвратить попадание инфекции в Россию
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Для уменьшения риска завоза оспы обезьян в Россию необходимо прежде всего выяснить источники заражения, заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Хотела бы все-таки, чтобы специалисты-эпидемиологи выяснили источники заражения, потому что это странное заболевание, которое передается только от животных, и механизм попадания в человеческую популяцию требует пояснения для того, чтобы избежать рисков заражения в западной популяции», — сказала она.

Попович также выразила надежду, что санитарно-эпидемиологический контроль, «санитарный щит», который Россия выстраивает сейчас против самых разных инфекционных заболеваний, будет служить надежной защитой для россиян. «Кроме того, нам, конечно, помогает пока наша изолированность благодаря нашим так называемым партнерам. Они нас спасают в том числе от всей той заразы, которая может оттуда прийти», — добавила она.

«Вектор» назвал эффективную против оспы обезьян вакцину
Общество
Фото:Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что в России сегодня не осталось людей, которые имеют иммунитет к любой оспе, потому что от нее перестали прививать. «На крайний случай я знаю, что у нас есть мобрезерв и там есть запас вакцин против натуральной оспы. И если вдруг что-то такое случится, то можно ее использовать. Но, на самом деле, не думаю, что у нас что-то серьезное произойдет», — уточнил он.

При этом вирусолог рассказал, что это не первая вспышка этой инфекции, и напомнил, что в 1990-х годах в США оспой обезьян заразились больше 20 человек, также было несколько летальных случаев. «На самом деле это оспа земляных белок, грызунов, которая перешла на обезьян, и люди тоже могут [заразиться]. Здесь, скорее всего, произошло не от обезьяны, а из-за всяких экзотических животных, которых привозят в разные страны. Во всяком случае, в Америке так и случилось», — рассказал эксперт.

В центре «Вектор» отметили, что после ликвидации натуральной оспы в 1980-м и прекращения использования вакцин, на первое место по патогенности и для человека вышла оспа обезьян. «Несмотря на то что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11%», — предупредили в центре.

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В «Векторе» отметили, что вакцина, которой прививали от натуральной оспы, работала и в отношении оспы обезьян. «Учитывая низкий риск завоза оспы обезьян в Россию, в настоящее время вакцины против оспы используются исключительно для медицинских работников, которые могут подвергаться высокому риску заражения вирусом», — говорится в сообщении центра.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев выявлялось в Африке: как правило, заражались подростки до 16 лет.

Симптомы заболевания схожи с симптомами натуральной оспы (высыпания на коже, головная боль, лихорадка, слабость), но ВОЗ называет их менее серьезными. Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян — от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти фиксируется среди молодых людей.

Заразиться оспой обезьян можно от грызунов или приматов при прямом взаимодействии с инфицированными животными, а также при употреблении в пищу их мяса без тщательной термообработки. От человека к человеку инфекция может передаваться воздушно-капельным путем.

Медведев заявил о беспокойстве в связи со случаями оспы обезьян в Европе
Общество
Фото:Feng Li / Getty Images

В мае в Европе, Северной Америке и Австралии зафиксировали уже несколько десятков случаев заражения оспой обезьян. Первый был выявлен в Великобритании 7 мая у человека, вернувшегося из Нигерии. 20 мая министр здравоохранения страны Саджид Джавид сообщил об 11 новых случаях заражения болезнью.

Об обнаружении инфицированных также сообщили в Португалии (23 случая), Испании (семь подтвержденных случаев и 22 потенциальных), Италии (один случай), передает Reuters. По одному случаю выявили в США, Канаде, Австралии и Франции. Власти Бельгии сообщали о двух инфицированных.

19 мая Роспотребнадзор сообщил, что российский центр «Вектор» создал автономную тест-систему, которая позволяет выявить случаи заражения оспой обезьян. В ведомстве заявили, что тест «эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы». При этом там подчеркнули, что риск завоза оспы обезьян в Россию «крайне» низок.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Егор Губернаторов
вирус Оспа обезьян Россия болезнь
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