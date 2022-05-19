«Вектор» создал тест-систему для выявления возбудителя «оспы обезьян»
В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали автономную тест-систему, которая позволяет выявить случаи заражения «оспой обезьян», сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания. Простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях», — говорится в сообщении.
Как заявили в надзорном ведомстве, тест «эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы».
О выявлении случая «оспы обезьян» стало известно в начале мая. Заболевание обнаружили у пациента, прибывшего из Нигерии в Великобританию. Сейчас он проходит лечение в инфекционном отделении одной из клиник Лондона.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «оспа обезьян» — редкое вирусное заболевание, которое в основном встречается «в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами». Впервые случаи заражения людей этой инфекцией выявили в 1970 году в Демократической Республике Конго (тогда — Заир). В этой же стране в 1990-х произошла крупная вспышка болезни. Первые случаи за пределами Африки были зафиксированы в 2003 году в США. Последняя из вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.
Симптомы заболевания схожи с симптомами натуральной оспы (высыпания на коже, головная боль, лихорадка, слабость). Коэффициент летальности при вспышках «оспы обезьян» — от 1 до 10%. Болезнь в среднем длится от 14 до 21 дней и проходит сама.
Заразиться «оспой обезьян» можно от грызунов или приматов при прямом взаимодействии с инфицированными животными, а также при употреблении в пищу их мяса без тщательной термообработки. От человека к человеку инфекция может передаваться воздушно-капельным путем.