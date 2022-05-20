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Во Франции и Бельгии выявили первые случаи заражения оспой обезьян

Фото: Francisco Seco / AP
Фото: Francisco Seco / AP

Во Франции выявили первый случай заражения оспой обезьян, сообщает BFMTV со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны.

Больным является молодой человек 29 лет, который не посещал страны, где распространен вирус, указывает телеканал. Случай зафиксирован в столичном регионе Иль-де-Франс.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев выявлялось в Африке: как правило, заражались подростки до 16 лет. Исследования показали, что обезьянья оспа в значительной степени схожа с натуральной. Среди основных симптомов — лихорадка и сыпь.

В Бельгии зафиксировали уже два случая, передает Reuters со ссылкой на бельгийское агентство по уходу и здравоохранению. Первый случай зарегистрировали в Антверпене, инфицированный человек болен несерьезно. О втором сообщил вирусолог из Левенского католического университета Марк Ван Ранст в Twitter.

«Вчера вечером в нашей лаборатории в Левене был диагностирован второй случай вируса обезьяньей оспы в образце, взятом у мужчины из Фламандского Брабанта (одна из бельгийских провинций. — РБК)», — написал вирусолог.

Вирусологи оценили риск распространения обезьяньей оспы
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Фото:Thomas Sbampato / imagebroker.com / Global Look Press

В мае в Европе, Северной Америке и Австралии зафиксировали уже несколько десятков случаев заражения обезьяньей оспой. Первый был выявлен в Великобритании 7 мая у человека, вернувшегося из Нигерии. По данным Reuters, число зараженных в Соединенном Королевстве выросло до девяти.

Об обнаружении инфицированных также сообщили в Португалии (14 случаев), Испании (7 подтвержденных случаев и 22 потенциальных), Италии (один случай), передает Reuters. По одному случаю выявили в США, Канаде и Австралии.

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В Роспотребнадзоре отмечали, что риск завоза оспы обезьян в Россию «крайне» низок. Тем не менее российский центр «Вектор» создал автономную тест-систему, которая позволяет выявить случаи заражения этим вирусом.

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Теги
Франция Бельгия вирус
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