В Великобритании выявили случай редкой оспы обезьян

Пациент прибыл из Нигерии, где, вероятно, и заразился. Власти королевства подчеркивают, что риски распространения заболевания в стране невелики, поскольку оно передается от человека к человеку лишь при длительном и тесном контакте

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В Англии выявлен случай заражения оспой обезьян, сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании.

По данным ведомства, пациент недавно побывал в Нигерии — там он, предположительно, и заразился. Заразившийся находится в инфекционном отделении в Лондоне. Специалисты планируют оповестить об этом тех, кто в последнее время контактировал с инфицированным, в том числе пассажиров рейса из Нигерии, на котором он прибыл в Британию.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое в основном встречается «в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами». Впервые случаи заражения среди людей выявили в 1970 году в Демократической Республике Конго (тогда — Заир). В этой же стране в 1990-х произошла крупная вспышка болезни. Первые случаи за пределами Африки были зафиксированы в 2003 году в США. Последняя из известных на сегодня вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.

Заразиться можно от диких животных — грызунов и приматов — в результате прямого взаимодействия с биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных животных, а также употребления в пищу их мяса без должной термообработки. Передача от человека к человеку осуществляется преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте и «носит ограниченный характер». «На сегодняшний день нет фактических данных о том, что одной лишь передачи инфекции от человека человеку достаточно для поддержания инфекции оспы обезьян в популяции людей», — говорится в бюллетене ВОЗ. В заявлении британских властей отмечается низкий риск широкого распространения инфекции на территории страны.

Симптомы заболевания схожи с симптомами натуральной оспы (высыпания на коже, головная боль, лихорадка, слабость), но ВОЗ называет их менее серьезными. Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян — от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти фиксируется среди молодых людей.

Специфической вакцины от оспы обезьян или лекарств для лечения этого заболевания нет. Болезнь обычно длится от 14 до 21 дня и проходит сама.