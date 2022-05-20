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Медведев заявил о беспокойстве в связи со случаями оспы обезьян в Европе

Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

Появление зараженных оспой обезьян людей в Европе вызывает серьезное беспокойство, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, передает ТАСС.

На заседании Медведев заявил, что говорить об окончании пандемии COVID-19 пока рано, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в России. Он указал на тревожные сообщения о сильных вспышках заболевания в Китае и Северной Корее.

«Появились и другие новости, не самые приятные, в частности из Европы. Они касаются не коронавирусной инфекции, а оспы обезьян. Это единичные случаи, но они, конечно, тоже внушают серьезное беспокойство», — добавил он.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев было выявлено в Африке: как правило, заражались подростки до 16 лет. Исследования показали, что обезьянья оспа в значительной степени схожа с натуральной. Среди основных симптомов — лихорадка и сыпь. Болезнь в среднем длится от 14 до 21 дня и проходит сама. Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян — от 1 до 10%.

Первые случаи за пределами Африки были зафиксированы в 2003 году в США. Последняя из вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.

Роспотребнадзор счел «крайне низким» риск завоза оспы обезьян в Россию
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

С начала мая европейские страны сообщают о выявлении случаев заражения обезьяньей оспой. Первой об этом заявила Великобритания — 7 мая там заболевание диагностировали у вернувшегося из Нигерии человека. По данным Reuters, число зараженных в Соединенном Королевстве к 20 мая выросло до девяти. Агентство сообщило, что об обнаружении инфицированных также сообщили в Португалии (14 случаев), Испании (семь подтвержденных случаев и 22 потенциальных), Италии (три случая).

Во Франции рассказали о выявлении обезьяньей оспы в столичном регионе Иль-де-Франс у 29-летнего мужчины, который не посещал страны, где распространен вирус. В Бельгии сообщили о двух подтвержденных случаях. По одному выявили в США, Канаде и Австралии.

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В Роспотребнадзоре утверждают, что риск завоза «оспы обезьян» в Россию крайне низок. 19 мая российский центр «Вектор» создал автономную тест-систему, которая позволяет выявить случаи заражения оспой обезьян. В Роспотребнадзоре говорили, что тест «эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы».


 

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