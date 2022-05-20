«Вектор» назвал эффективную против оспы обезьян вакцину
Вакцина против натуральной оспы работает и против оспы обезьян, случаи которой были выявлены в Европе и США, сообщили в центре «Вектор».
«Поскольку все поксвирусы дают очень хороший перекрестный иммунитет, вакцина, которой прививали людей против натуральной оспы, работала и в отношении оспы обезьян», — говорится в сообщении.
Пока вакцинами против оспы в России прививают только медиков, поскольку риск завоза заболевания в страну низкий.
В центре «Вектор» также указали, что вирус оспы обезьян может иногда приводить к тяжелому течению заболевания, но летальность составляет 1–11%. Более высокому риску заражения подвергнуты охотники в тропических лесах Западной и Центральной Африки, а также люди, которые могут подвергаться воздействию инфицированных животных, отметили в центре.
Как заявил в разговоре с РБК научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, вакцины от оспы обезьян нет, от нее защищает вакцина от натуральной оспы, которая была сделана из вируса оспы коров. «Другое дело, что у нас сейчас не осталось людей, которые иммунны к любой оспе, потому что мы давно кончили эти прививки. На крайний случай, я знаю, что у нас есть мобрезерв, и там есть запас вакцин против натуральной оспы. И если вдруг что-то такое случится, то можно ее использовать. Но на самом деле не думаю, что у нас что-то серьезное произойдет», — пояснил Зверев.
Он добавил, что эта оспа перешла на обезьян от земляных белок, грызунов. «Здесь, скорее всего, произошло не от обезьяны, а из-за всяких экзотических животных, которых привозят в разные страны. Во всяком случае в Америке так и случилось», — сказал Зверев. По словам ученого, в 1990-х годах в США уже была вспышка обезьяньей оспы, заразились более 20 человек и были летальные случаи.
О первом случае обезьяньей оспы 7 мая сообщили в Великобритании. Его обнаружили у пациента, который недавно прибыл из Нигерии. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что спустя неделю в Соединенном Королевстве выявили еще два случая, причем эти люди не выезжали из страны и контактировали с первым заболевшим. 16 мая обнаружили еще четырех зараженных, они также не выезжали и не контактировали с другими инфицированными. В ECDC отметили, что последние заболевшие — мужчины, имевшие половые контакты с другими мужчинами.
В Европейском центре подчеркнули, что в Британии и ранее выявляли случаи оспы обезьян, в 2018–2021 годах было семь заболевших. «Однако это первый случай, когда цепочки передачи фиксируются в Европе без известных эпидемиологических связей с Западной или Центральной Африкой», — пояснили в ECDC.
Случаи заболевания также выявили в Португалии, Испании, Италии, Франции, Бельгии, США, Канаде, Австралии.
Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию как низкий, но для выявления случаев создана автономная тест-система. Меры санитарно-карантинного контроля на российской границе усилены.
Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев выявлялось в Африке: как правило, заражались подростки до 16 лет. Исследования показали, что обезьянья оспа в значительной степени схожа с натуральной. Летальность болезни составляет примерно 10%, среди возможных осложнений — энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония, сепсис. Вакцина от натуральной оспы дает частичный иммунитет к распространенному среди обезьян варианту вируса.