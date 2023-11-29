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Адам Кадыров стал куратором батальона Минобороны

16-летнего сына Кадырова назначили куратором батальона Минобороны

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам будет курировать батальон имени Шейхи Мансура в составе Минобороны России, сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

«Адаму Кадырову доверено важное направление: отныне он будет курировать одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны РФ — батальон имени Шейха Мансура», — написал он в телеграм-канале. Даудов подчеркнул, что у 16-летнего Кадырова есть трудолюбие, целеустремленность и ответственность, которые помогут ему в выполнении поставленных задач.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в свою очередь сообщил, что представил Кадырова-младшего личному составу батальона. «Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа», — подчеркнул он, назвав Адама Кадырова прирожденным воином.

Адама Кадырова назначили на «важную должность» в службе безопасности отца
Политика
Адам Делимханов и Адам Кадыров

Адам Кадыров в августе 2023 года избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. По данным Следственного комитета, задание сжечь священную книгу мусульман Журавель получил от украинских спецслужб, за это ему заплатили 10 тыс. руб. Рамзан Кадыров назвал своего сына «героем всех мусульман», после чего Кадырова-младшего начали награждать различными орденами.

В начале октября Адам Кадыров получил звание Героя Чечн, позже его наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой в Татарстане. 16-летнего подростка в том числе наградили высшим орденом Карачаево-Черкесии — «За заслуги перед КЧР», а также орденом «За служение религии ислам» I степени.

5 ноября Адам Кадыров получил «важную» и «ответственную» должность в службе безопасности отца. Рамзан Кадыров возглавлял службу безопасности своего отца Ахмата Кадырова с 2003 года, в 2004-м Кадыров-старший погиб при теракте в Грозном.

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Теги
Ахмат Кадыров сын Чечня
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