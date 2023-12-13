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Кадыров заявил, что было бы хорошо, если бы его сын убил Журавеля

Кадыров заявил, что его сын «счел бы за честь» наказание за избиение Журавеля
Кадыров рассказал, что предупреждал сына о тюремном сроке за избиение Никиты Журавеля. Но Адам, по словам отца, заявил, что «счел бы за честь» такое наказание. В ноябре Адам стал куратором батальона Минобороны и получил ряд наград
Адам и Рамзан Кадыровы
Адам и Рамзан Кадыровы (Фото: adam_benoevsky_k13 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам, который избил сжегшего Коран Никиту Журавеля, «счел бы за честь» понести наказание за свои действия. Об этом он сказал в прямом эфире в своем телеграм-канале.

Он отметил, что, поскольку суд не принял решение о наказании его сына, то этим не должны заниматься и власти Чечни.

«За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил бы его», — сказал Кадыров.

Кадыров заявил, что было бы хорошо, если бы его сын убил Журавеля
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По словам Кадырова-старшего, его сын «счел бы за честь» наказание за избиение. Он рассказал, что изначально «мучал» Адама, «что типа возбудили уголовное дело» и ему грозит тюремный срок.

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Адам Кадыров

Адаму Кадырову 16 лет. В августе 2023 года он избил в грозненском СИЗО Никиту Журавеля, который сжег Коран у соборной мечети в Волгограде.

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Против Журавеля завели дело по ч. 2 ст. 148 (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений) и ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти). Молодого человека заключили под стражу до апреля 2024 года.

Рамзан Кадыров два раза показывал кадры избиения Журавеля Адамом. После этого член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева говорила, что есть достаточно оснований для заведения уголовного дела из-за избиения Журавеля. «Будет оно [уголовное дело] возбуждено или нет, мы не знаем», — добавила она.

Позже этого Адама Кадырова назначили на должность в службе безопасности отца. Затем ему дали должность куратора батальона имени Шейха Мансура в составе Минобороны России.

Кроме того, за последние месяцы Кадыров-младший получил не менее девяти наград, в том числе орден «Дуслык», высший орден Карачаево-Черкесии «За заслуги перед КЧР», «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «Трудовая доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Ему также присвоили звание Героя Чечни.

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Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года

Пространство выбора

Быстрое заселение

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