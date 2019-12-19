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Крушение Ту-154 над Черным морем ,  
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Адвокат сообщил о закрытом уголовном деле о крушении Ту-154 под Сочи
Дело о нарушении правил полетов закрыли из-за отсутствия состава преступления. В результате крушения самолета Минобороны в декабре 2016 года погибли 92 человека
Игорь Трунов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Следственный комитет закрыл уголовное дело, возбужденное после крушения самолета Ту-154 Минобороны России под Сочи. Об этом РБК сообщил адвокат родственников погибших Игорь Трунов.

«СК уведомил потерпевших, что дело по Сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления», — заявил он.

Речь идет о деле, возбужденном по ст. 351 УК (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия), уточнил Трунов «РИА Новости». Как заявил Трунов, следствие, в том числе, проверяло версию о вине пилота.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.

В марте родственники погибших пытались добиться возбуждения дела по ст. 293 (халатность) в отношении наземных служб аэропорта «Адлер» в Сочи. Как заявлял адвокат, служащие при дозаправке самолета залили топливо устаревшего вида, и его было больше, чем положено по правилам.

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Семьи погибших также подали иск к страховой компании «Согаз», перестраховщику MSAmlin Лондон и государственной авиакомпании «223-й летный отряд» Министерства обороны РФ, состоящей в гражданском реестре. Истцы требовали взыскать с них более 2 млрд руб. из-за недоплаченной страховой выплаты, а также причинения материального и морального вреда, но суд отклонил требование.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Лайнер направлялся из Адлера в сирийскую провинцию Латакия, он потерпел крушение над Черным морем. На его борту находились 92 человека, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

В мае 2017 года Минобороны по итогам расследования катастрофы сообщило, что самолет мог упасть из-за нарушения пространственной ориентировки командира, это привело к его ошибочным действиям при управлении судном. Следственный комитет исключил, что причиной крушения могут быть перегруз или взрыв.

Авторы: Наталия Анисимова, Маргарита Алехина
При участии: Алена Прохоренко
Теги: крушение Ту-154, уголовное дело
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