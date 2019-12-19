Адвокат сообщил о закрытом уголовном деле о крушении Ту-154 под Сочи

Следственный комитет закрыл уголовное дело, возбужденное после крушения самолета Ту-154 Минобороны России под Сочи. Об этом РБК сообщил адвокат родственников погибших Игорь Трунов.
«СК уведомил потерпевших, что дело по Сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления», — заявил он.
Речь идет о деле, возбужденном по ст. 351 УК (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия), уточнил Трунов «РИА Новости». Как заявил Трунов, следствие, в том числе, проверяло версию о вине пилота.
РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.
В марте родственники погибших пытались добиться возбуждения дела по ст. 293 (халатность) в отношении наземных служб аэропорта «Адлер» в Сочи. Как заявлял адвокат, служащие при дозаправке самолета залили топливо устаревшего вида, и его было больше, чем положено по правилам.