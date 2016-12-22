Семьи погибших при крушении Ту-154 под Сочи подали иск на 2 млрд руб.

Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск 72 родственников погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 в декабре 2016 года, сообщил РБК адвокат потерпевших Игорь Трунов.
«Иск против страховой компании «СОГАЗ», перестраховщика «MSAmlin-Лондон» и государственной авиакомпании «223 летный отряд» Минобороны подан в Мещанский суд Москвы», — сказал он.
По словам адвоката, родственники погибших обратились в суд в связи с недоплаченной страховой выплатой, а также причинением материального и морального вреда. Предварительная сумма иска составляет 2 млрд 167 млн 514 тыс. 928 руб., уточнил Трунов.
Самолет Минобороны Ту-154 рухнул 25 декабря 2016 года, он направлялся из Адлера в сирийскую провинцию Латакия. На его борту находились 92 человека, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
В мае 2017 года в Минобороны сообщили, что причиной крушения стало нарушение пространственной ориентировки командира воздушного судна. Потерпевшими по данному делу признаны 156 человек.