Адвокат попросил СК возбудить новое дело по крушению Ту-154 под Сочи

Представитель родственников погибших при крушении в 2016 году Ту-154 Игорь Трунов попросил Следственный комитет России возбудить новое уголовное дело в связи с крушением самолета. Об этом он сообщил РБК.

«Заявление сегодня направлено в Следственный комитет c приложением документов. Это порочная практика — списывание вины на погибшего летчика. Как бы не был виновен погибший летчик, все равно больше половины ответственности лежит на сотрудниках, находящихся на земле», — сказал он.

Трунов добавил, что надлежащего расследования не ведется. По его мнению, оптимальным вариантом является проведение дополнительного расследования против должностных лиц, которые принимали решения по топливу, «Почему смешали, почему решили сэкономить», — отметил адвокат.

Заявление адвокат опубликовал на своем сайте. В нем говорится, что служащие наземных служб аэропорта «Адлер» в Сочи при дозаправке самолета залили топлива больше, чем положено по правилам. Кроме того топливо было устаревшего вида, которое не используют в современных самолетах. Помимо этого оно смешалось с остатками другого топлива, что привело к увеличению массы.