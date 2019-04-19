Суд отклонил иск родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи

Суд отклонил иск родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи

Мещанский суд Москвы отклонил исковые требования родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года. Об этом сообщил РБК адвокат Игорь Трунов.

«Да, Мещанский суд в полном объеме отказал в удовлетворении исковых требований родственников погибших. Планируем обжаловать это решение в апелляционной инстанции», — сказал Трунов.

Исковые требования к страховой компании «Согаз», перестраховщику MSAmlin Лондон и государственной авиакомпании «223 летный отряд» министерства обороны РФ, состоящей в гражданском реестре, были направлены родственниками 79 человек, погибших в результате авиакатастрофы. Истцы требовали взыскания с ответчиков более 2 млрд рублей из-за недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда.