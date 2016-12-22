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В России сократилось количество дел о разжигании ненависти
Общество, 07:00
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В России сократилось количество дел о разжигании ненависти
Госдума 19 декабря рассмотрит в третьем чтении президентский законопроект, смягчающий уголовную ответственность за экстремизм. В 2018 году количество дел об экстремизме впервые за много лет сократилось, подсчитал РБК
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В среду, 19 декабря, Госдума в третьем чтении рассмотрит внесенный Владимиром Путиным законопроект, который частично декриминализирует ст. 282 УК (разжигание ненависти либо вражды). В случае его принятия экстремистские высказывания, допущенные впервые за год и не представляющие серьезной угрозы, будут наказываться административно.

В последние годы количество дел об экстремизме росло, однако в 2018 году рост прекратился, подсчитал РБК на основе данных Генпрокуратуры и Судебного департамента за последние пять лет. Снижению преследования по ст. 282 способствовала кампания против наказаний за высказывания и репосты, в которой участвовали депутаты и Верховный суд.

Что предложил Путин

В законопроекте предлагается дополнить ​Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей 20.3.1 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Преследовать по ней будут за публичные (в том числе с использованием СМИ и интернета) действия, направленные на возбуждение ненависти и/или вражды, на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или принадлежности к социальной группе. Для физлиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., либо до 100 часов обязательных работ, либо административного ареста​​ на срок до 15 суток.

В случае принятия законопроекта в законодательстве впервые появится ответственность за экстремистские высказывания для юрлиц: штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

Уголовная ответственность будет наступать, только если человек допустил высказывание повторно в течение года. Ему будет грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

Как наказывают по экстремистским статьям

В январе—октябре 2018 года в России было зарегистрировано на 37% больше преступлений экстремистской направленности, чем за аналогичный период 2013 года, следует из данных Генпрокуратуры (в статистику ведомства включаются не только преступления по ст. 282, но и некоторые другие составы, не подпадающие под декриминализацию, например публичные призывы к экстремистской деятельности или создание экстремистского сообщества). В отдельных регионах количество экстремистских преступлений возросло за пять лет в несколько раз, например в Самарской области с пяти дел до сорока.

В общероссийском масштабе рост количества экстремистских дел с 2013 года, когда было заведено 787 дел, составил десятки процентов. Однако в 2018 году количество экстремистских преступлений, зарегистрированных за десять месяцев года, впервые за семь лет сократилось — с 1305 в 2017-м до 1209.

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Сократилось, по данным Генпрокуратуры, и количество дел, передаваемых в суды. Количество осужденных по ст. 282 УК, по данным Судебного департамента, в первом полугодии 2018 года почти не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (209 против 205). Это также можно считать переломом тенденции последних лет, когда прирост количества дел был более явным.

Пересмотр доказательств

Активное обсуждение преследования за высказывания и репосты началось в середине этого года, когда депутат Госдумы Сергей Шаргунов на прямой линии с Владимиром Путиным задал вопрос о «доходящем до маразма» преследовании по «экстремистским» статьям УК. Президент ответил, что практику по уголовным делам об экстремизме необходимо проанализировать, чтобы не допустить «абсурда». После этого за декриминализацию экстремистских высказываний и репостов выступили уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, Министерство цифрового развития, президентский Совет по правам человека, РПЦ, владелец соцсети «ВКонтакте», компания Mail.Ru Group.

В Генпрокуратуре сообщали о взятии под контроль экстремистских дел, спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал изучить возможность декриминализации действий в соцсетях. А Верховный суд в сентябре дополнил рекомендации судам при рассмотрении дел об экстремизме, указав, что в делах о репостах должны быть строго доказаны цель возбудить ненависть и общественная опасность.

Что изменилось с появлением поправок

Резкое сокращение количества регистрируемых дел по отдельно взятой ст. 282 пришлось на октябрь 2018 года, обратил внимание в беседе с РБК руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, ссылаясь на данные Генпрокуратуры. 3 октября был внесен законопроект Путина. И если в предыдущие девять месяцев правоохранительные органы возбуждали по несколько десятков уголовных дел по ст. 282 (от 58 в январе до 103 в апреле), то в октябре — всего 16.

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Это связано именно с вмешательством президента, считает политолог Екатерина Шульман: «Начался шум, видимо, пошли некие сигналы, к которым органы следствия решили прислушаться. А когда был внесен президентский законопроект, стало ясно, что силовики, которые заводят новые дела или продолжают старые, просто делают пустую работу».

Шульман назвала поправки «точечной попыткой ублаготворить общественное мнение» и отметила, что частичная декриминализация ст. 282, которую вернее было бы назвать введением административной преюдиции — это «очень небольшая мера». «Одновременно мы видим внесение новых законопроектов репрессивного характера», — сказала Шульман.

В декабре члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутаты Дмитрий Вяткин и Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроекты, ограничивающие распространение информации в интернете и СМИ. Один из документов предусматривает административные штрафы за тиражирование недостоверных общественно значимых сообщений. Второй предусматривает возможность блокировки интернет-ресурсов, на которых​ опубликованы материалы, «выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальной символике, Конституции и органам госвласти».

Авторы: Дада Линделл, Маргарита Алехина, Дамир Янаев.
Теги: экстремизм , 282 , уголовный кодекс
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