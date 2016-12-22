Москалькова поддержала смягчение наказания за лайки и репосты‍

Предложение по либерализации ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в части наказания за лайки и репосты в соцсетях является правильным. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

«Я поддерживаю идею либерализации этой статьи. Я считаю, что нам важно не расширять искусственно количество людей с судимостью», — сказала она.

Ранее владеющая соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники» Mail.Ru Group обратилась в Верховный суд с требованием дать юридическое определение таким понятиям, как «пост», «репост», «лайк». В компании это объяснили необходимостью обеспечения объективного рассмотрения дел в отношении обвиняемых в призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК), оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) и возбуждении вражды и ненависти (ст. 282 УК) с использованием интернета.

Москалькову компания попросила обратиться в Конституционный суд с запросом о проведении проверки соответствия положений ст. 282 УК Конституции.

В конце июня в Госдуму был внесен законопроект о переводе ответственности по ст. 282 из УК в Кодекс об административных нарушениях (КоАП). Авторы указали, что статья содержит «излишне репрессивный уклон». Наказание за статьи и репосты, в которых содержатся ненависть и возбуждение вражды, предлагают установить в виде штрафа от 10 тыс. до 20 тыс. руб., обязательных работ до 100 часов или ареста до 15 суток.



В Минкомсвязи поддержали эту инициативу. Верховный суд предложение о декриминализации репостов раскритиковал.