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Путин предложил смягчить уголовное наказание за экстремизм
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Путин предложил смягчить уголовное наказание за экстремизм
Политика, 10:29
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Путин предложил смягчить уголовное наказание за экстремизм
Речь идет о статье Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти или вражды»: уголовная ответственность за такие деяния не всегда обоснована, считает президент
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, смягчающий уголовную ответственность за экстремизм и разжигание ненависти: частично декриминализировать предлагается статью 282 УК РФ.​

«Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч.1 ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса РФ является обоснованным», — говорится в пояснительной записке к документу.

Владимир Путин предлагает не привлекать к уголовной ответственности за деяния, которые были совершены однократно и не представляли серьезной угрозы для основ конституционного строя и государственной безопасности. Уголовное наказание законопроект вводит за деяния, совершенные человеком в течение года после привлечения его к административной ответственности за аналогичные действия.

Президент также ссылается на постановление пленума Верховного суда, в котором тот оценивает судебную практику по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: пленум указал судам, что они должны принимать во внимание характер и степень опасности для общества, когда дают правовую оценку действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц.

Законопроект также дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 20.3.1 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По этой статье за публичные (в том числе с использованием СМИ и интернета) действия, направленные на возбуждение ненависти и/или вражды, на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или принадлежности к социальной группе физическим лицам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс руб., или 100 часов обязательных работ, или административный арест на срок до 15 суток. Для юридических лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

За повторное правонарушение (в течение года) предусмотрена уже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Правительство поддержало законопроект президента.

Материал дополняется

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